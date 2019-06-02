الحبس 4 أيام لعامل وشقيقته لقتلهما والدهما لسوء سلوكه بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

قررت النيابة العامة بسوهاج حبس حربى . ح . ع . م وصباح . ح . ع .م 4 أيام على ذمة، والتى انتهت فى الساعات الأولى من صباح اليوم لقيامهما بقتل والدهما حامد . ع . م 53 سنة بناحية الأحايوة دائرة مركز العسيرات، عقب التعدى عليه بالضرب وخنقه، وتوثيقه بالحبال، وبعد أن تأكدا من وفاته وضعاه فى جوال ووضعها معه حجرين كبيرين، وألقيا الجثة فى النيل، وذلك لسوء سلوكه، ووجود خلافات دائمة بينهما.

كان اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من الرائد أحمد المحرزي، رئيس مباحث مركز العسيرات، يفيد ورود بلاغ من أهالى قرية الأحايوة بعثورهم على جثة شخص بنهر النيل، وانتقلت الأجهزة الأمنية وتبين أن الجثة للمدعوا "حامد. ع. م" ٥٣ عاما، عامل، ويقيم قرية الأحايوة غرب وبها إصابات بالرأس والوجه وموثق بالحبال

وتبين من التحريات التى قام بها الرائد هيثم الحجيرى معاون أول مباحث المركز ان المجنى عليه سيئ السير والسلوك وان مرتكبى الواقعة ابنة حربى، ٢٥ عاما، عامل، وشقيقته صباح، ٢٢ عاما، ربة منزل، وتم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الجريمة بسبب خلافات بينهما، وسوء سير وسلوك والدهما وتعاطيه للمواد المخدرة، وأفادا أنهما خنقاه بحبل وتعديا عليه بالضرب بعصى على رأسه ووضعاه فى جوال ووضعا مع حجران كبيران داخل الجوال لعدم طفو الجثة.

حرر محضر بالواقعة برقم ٨٥٥ إدارى مركز العسيرات وبالعرض على النيابة العامة كلفت بتشريح الجثة، لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك، وباشرت التحقيقات والتى أصدرت قرارها السابق.