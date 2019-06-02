الجيش اليمنى يعلن صد هجوم للحوثيين فى الحديدة

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم السبت، صد هجوم لجماعة "الحوثيين" في محافظة الحديدة غرب اليمن ،وقال الجيش اليمني ،إن "مجموعة من عناصر الحوثيين حاولت التقدم، باتجاه مواقع محررة شمال مديرية حيس "جنوب شرقي الحديدة".

وأضاف حسبما ذكرت شبكة سبوتنيك الروسية ،إن "قوات الجيش تمكنت من إحباط هجوم الحوثيين، وكبدتهم قتلى وجرحى"، وأشار إلى "رصد الجيش تحركات لتعزيزات تابعة للحوثيين في مديرية التحيتا جنوب الحديدة".

ووفقاً للجيش، "حشد الحوثيون مجاميع من عناصرهم، معززين بعدد من الآليات القتالية، في أطراف منطقة الجبلية بمديرية التحيتا".