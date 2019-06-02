الجيش السورى ينفذ ضربات مدفعية على أوكار إرهابى جبهة فتح الشام بريف إدلب

دمشق (أ ش أ)

نفذت وحدات من الجيش السوري، اليوم الأحد، ضربات مدفعية وصاروخية مكثفة على أوكار إرهابيى تنظيم جبهة فتح الشام (النصرة سابقا) والمجموعات المرتبطة به فى قريتى ميدان غزال والهبيط بريف إدلب، ردا على خروقاتهم لاتفاق منطقة خفض التصعيد.

وأوضحت وكالة الأنباء السورية (سانا)، اليوم الأحد، أن الضربات حققت إصابات مباشرة فى صفوف إرهابيى جبهة فتح الشام ودمرت لهم أوكارا ونقاطا محصنة كانوا يتخذون منها منطلقا لاعتداءات على القرى الآمنة.

وكانت وحدات من الجيش السورى قد دمرت أمس السبت، عدة أوكار وتجمعات ومنصات إطلاق الصواريخ لإرهابيى جبهة فتح الشام "النصرة سابقا" فى محيط قرى (كفر عويد - احسم - خان شيخون - الهبيط - الشيخ مصطفى) بريف إدلب الجنوبى.