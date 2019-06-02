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الجيش الجزائرى يضبط مخبأ للأسلحة والذخيرة قرب الحدود مع مالى

الأحد، 02 يونيو 2019 08:18 م
الجيش الجزائرى يضبط مخبأ للأسلحة والذخيرة قرب الحدود مع مالى عناصر من الجيش الجزائرى
الجزائر /أ ش أ/

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أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، ضبط مخبأ للأسلحة والذخيرة بولاية (أدرار) جنوبى البلاد قرب الحدود مع مالي.

وذكرت الوزارة - فى بيان اليوم الأحد - أنه فى إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات كشفت مفرزة (دورية) للجيش أمس إثر دورية بحث وتفتيش قرب الحدود الجزائرية المالية بولاية أدرار مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوى على ثلاث بنادق نصف آلية من نوع سيمونوف وبندقية تكرارية وخمس قذائف هاون عيار 82 ملم، بالإضافة إلى خزينتى ذخيرة، و453 طلقة من مختلف الأعيرة.

وأضاف البيان أنه "فى إطار محاربة الجريمة المنظمة ضبطت مفرزة (دورية) للجيش، ببرج باجى مختار (جنوب) 3 مولدات كهربائية و3 مطارق ضغط".

وأشار البيان إلى أن حرس الحدود، أوقفوا خلال عمليتين منفصلتين بتلمسان (شمال غرب) 33 مهاجرا غير شرعى من جنسيات مختلفة.

 


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أخبار الجزائر

ضبط مخبأ للأسلحة والذخيرة

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