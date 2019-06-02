الجريدة الرسمية تنشر قرار اللائحة التنفيذية لإنشاء وكالة الفضاء المصرية

كتبت هند مختار

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية، إضافة إلى تشكيل هيئة ميناء دمياط الجديد.

وتضمن قرار رئيس الوزراء بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، اختيار: نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل، ومستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس، وممثل عن وزارة النقل يرشحه وزير النقل، ورئيس قطاع النقل البحرى، ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وممثل عن محافظة دمياط يختاره المحافظ، ورئيس غرفة ملاحة دمياط، كما يضم مجلس الإدارة ممثلين عن مصلحة الجمارك، وأمن الموانئ، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات يختارهم رئيس المصلحة أوالهيئة، إلى جانب عضو من ذوى الخبرة يختاره وزير النقل لمدة سنتين قابلة للتجديد.

وبحسب القرار، فإن لمجلس إدارة الهيئة أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من العاملين بالهيئة، أو غيرهم من ذوى الخبرة، ولهم الاشتراك في المناقشات دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات. وأشار القرار إلى أن تعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة يصدر به قرار من جانب رئيس مجلس الوزراء.