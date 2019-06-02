سوبر كورة
Ads
الأحد، 02 يونيو 2019 02:56 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الجريدة الرسمية تنشر قرار اللائحة التنفيذية لإنشاء وكالة الفضاء المصرية

الأحد، 02 يونيو 2019 01:36 م
الجريدة الرسمية تنشر قرار اللائحة التنفيذية لإنشاء وكالة الفضاء المصرية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية، إضافة إلى تشكيل هيئة ميناء دمياط الجديد.

وتضمن قرار رئيس الوزراء بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، اختيار: نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل، ومستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس، وممثل عن وزارة النقل يرشحه وزير النقل، ورئيس قطاع النقل البحرى، ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وممثل عن محافظة دمياط يختاره المحافظ، ورئيس غرفة ملاحة دمياط، كما يضم مجلس الإدارة ممثلين عن مصلحة الجمارك، وأمن الموانئ، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات يختارهم رئيس المصلحة أوالهيئة، إلى جانب عضو من ذوى الخبرة يختاره وزير النقل لمدة سنتين قابلة للتجديد.

وبحسب القرار، فإن لمجلس إدارة الهيئة أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من العاملين بالهيئة، أو غيرهم من ذوى الخبرة، ولهم الاشتراك في المناقشات دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات. وأشار القرار إلى أن تعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة يصدر به قرار من جانب رئيس مجلس الوزراء.


هيئة ميناء دمياط

مجلس الوزراء

الجريدة الرسمية

وكالة الفضاء المصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فيديو وانفوجراف.. الحكومة تنفى 12 شائعة انتشرت فى 11 يوما

الأحد، 02 يونيو 2019 01:10 م

رئيس الوزراء: تشكيل لجنة لدراسة تطوير النقل البحرى ودمج تشريعاته بقانون واحد

الأحد، 02 يونيو 2019 12:50 م

الحكومة تنفى إخلاء مدابغ سور مجرى العيون إجباريا دون صرف تعويضات

الأحد، 02 يونيو 2019 12:50 م

الحكومة تنفى تنازل مصر عن حصتها في حقل غاز "ظهر" لإحدى الشركات الأجنبية

الأحد، 02 يونيو 2019 12:49 م

"الأوقاف" تشكف حقيقة إلغاء الاحتفالات بذكرى «غزوة بدر» بالمساجد للمرة الأولى

الأحد، 02 يونيو 2019 12:47 م

الحكومة: نظام الامتحانات للصف الثانى الثانوى كما هو دون أى تغيير

الأحد، 02 يونيو 2019 12:46 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة البحيرة.. بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة البحيرة.. بالاسم ورقم الجلوس

افتكروهم فى رمضان.. العميد هشام عزب.. استشهد أثناء أداء عمله بمصر الجديدة

افتكروهم فى رمضان.. العميد هشام عزب.. استشهد أثناء أداء عمله بمصر الجديدة

دراسة أمريكية: انخفاض جرائم الكراهية ضد المسلمين فى إنجلترا بسبب محمد صلاح

دراسة أمريكية: انخفاض جرائم الكراهية ضد المسلمين فى إنجلترا بسبب محمد صلاح

نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة قنا .. بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة قنا .. بالاسم ورقم الجلوس

"القومى للمرأة": غرفة عمليات وخط ساخن لرصد حالات التحرش فى العيد

"القومى للمرأة": غرفة عمليات وخط ساخن لرصد حالات التحرش فى العيد

تمويل مشروعات صغيرة للمتعافين من إدمان المخدرات بقيمة مليون و760 ألف جنيه

تمويل مشروعات صغيرة للمتعافين من إدمان المخدرات بقيمة مليون و760 ألف جنيه

فيديو وأرقام.. الزمالك يخشى مفاجآت طارق العشرى.. الأبيض يتفوق بانتصار وحيد.. 6 انتصارات صنعت "عقدة" مدرب الحدود أمام أبناء ميت عقبة.. وخالد جلال فى أول مواجهة مع مدرب الحرس.. ونتيجة 2/1 الأكثر تكراراً

فيديو وأرقام.. الزمالك يخشى مفاجآت طارق العشرى.. الأبيض يتفوق بانتصار وحيد.. 6 انتصارات صنعت "عقدة" مدرب الحدود أمام أبناء ميت عقبة.. وخالد جلال فى أول مواجهة مع مدرب الحرس.. ونتيجة 2/1 الأكثر تكراراً

صور.. لو بتدور على مصيف رخيص.. مرسى مطروح يناسب إمكانياتك.. سعر الليلة يبدأ من 100 جنيه.. المدينة تضم المقاصد الشاطئية والمزارات الترفيهية والسياحية.. وظهور شواطئ مع إنشاء الكورنيش الجديد

صور.. لو بتدور على مصيف رخيص.. مرسى مطروح يناسب إمكانياتك.. سعر الليلة يبدأ من 100 جنيه.. المدينة تضم المقاصد الشاطئية والمزارات الترفيهية والسياحية.. وظهور شواطئ مع إنشاء الكورنيش الجديد

فيديو وانفوجراف.. الحكومة تنفى 12 شائعة انتشرت فى 11 يوما.. لا صحة لبيع قصر البارون أو عجز عقار الأنسولين بالمستشفيات.. والبنك المركزى ينفى صرف بعض ماكينات الصرف الآلى"ATM" ورق أبيض بدلًا من النقود

فيديو وانفوجراف.. الحكومة تنفى 12 شائعة انتشرت فى 11 يوما.. لا صحة لبيع قصر البارون أو عجز عقار الأنسولين بالمستشفيات.. والبنك المركزى ينفى صرف بعض ماكينات الصرف الآلى"ATM" ورق أبيض بدلًا من النقود

بعد تزايد الاحتباس الحرارى.. كوكب الأرض يحتضر بسبب التلوث "صور"

بعد تزايد الاحتباس الحرارى.. كوكب الأرض يحتضر بسبب التلوث "صور"

باسم مرسى يشكو حسام وإبراهيم حسن فى الفيفا

باسم مرسى يشكو حسام وإبراهيم حسن فى الفيفا

حسن حسنى لـ"اليوم السابع: أنا بخير وفى بيتى وباسمع إشاعات موتى زيكم

حسن حسنى لـ"اليوم السابع: أنا بخير وفى بيتى وباسمع إشاعات موتى زيكم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة