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"التنظيم والإدارة" ينظم ورش عمل لشرح معايير توصيف وتقييم الوظائف

الأحد، 02 يونيو 2019 10:43 ص
"التنظيم والإدارة" ينظم ورش عمل لشرح معايير توصيف وتقييم الوظائف الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة
كتبت هبة حسام

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وجه الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بتنظيم عدة ورش عمل لشرح القرار 35 لسنة 2019 الخاص بمعايير توصيف وتقييم الوظائف الصادر لكل العاملين والباحثين فى الجهاز وفروعه، ومديرى ووكلاء مديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات، والرد على استفسارتهم وتوضيح الفارق بين القرار الجديد وقرار المعايير السابق رقم 134 لسنة 1978.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده رئيس الجهاز مع عدد من رؤساء الإدارات المركزية المعنيّين بتطبيق قرار معايير توصيف وتقييم الوظائف وعدد من قيادات الجهاز.

يُذكر أن قرار المعايير الجديد تضمن تحديد مجموعات الوظائف وشروط وضوابط النقل بينها، من حيث التماثل بين المجموعات ومستوى التأهيل العلمى، ولأول مرّة تم استحداث مجموعة وظائف نوعية بمُسمّى الوظائف الاستشارية، عوضًا عن وظيفة مستشار المستخدمة حاليًا.

كما تضمن وضع عددا من الضوابط لتقييم الوظائف فى ضوء عدد من العوامل، أهمها مستوى المعرفة والتأهيل العلمى اللازم لأداء واجبات الوظيفة ومستوى المهارات اللازمة، ومدّة الخبرة المطلوبة وطبيعة مهام الوظيفة ومستوى المسؤولية. وتطرق القرار إلى وضع قواعد وإجراءات دراسة الهياكل التنظيمية واعتماد جدول الوظائف وبطاقات الوصف، وتحديد دور الجهاز فى هذا الشأن، إضافة إلى عدد من الأحكام العامة والانتقالية، ونموذج بطاقة الوصف الوظيفى


التنظيم والادارة

قرار معايير الوظائف

تقييم الوظائف

صالح الشيخ

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