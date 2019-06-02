التمثيل التجارى: زيادة حجم صادرات مصر لإسبانيا بنسبة 94% خلال ثلاث سنوات

كتب إسلام سعيد

كشف مكتب التمثيل التجارى فى مدربد برئاسة طارق الكد، أن الصادرات السلعية المصرية إلى إسبانيا - بدون الغاز والبترول - قد حققت قفزة كبيرة خلال الثلاثة سنوات الماضية وزيادات متتالية عاما بعد عام، حيث بلغت فى عام 2018 حوالى 730 مليون يورو مقابل نحو 377 مليون يورو فى عام 2015 أى بنسبة زيادة 94%.

وقال طارق الكدن، إن ارتفاع حجم الصادرات المصرية إلى السوق الإسبانية خلال هذه الفترة أدى إلى ارتفاع ترتيب إسبانيا بين أهم الدول فى الاتحاد الأوروبي المستقبلة للصادرات المصرية، لتحتل إسبانيا المركز الثالث بعد كل من إيطاليا والمملكة المتحدة، وتسبق كل من فرنسا وألمانيا.

ومن أبرز بنود الصادرات المصرية إلى السوق الاسبانية التى شهدت ارتفاعا خلال تلك الفترة كل من الخضر والفاكهة الطازجة التى سجلت الصادرات منها نحو 20 مليون يورو عام 2018 مقارنة بنحو 8.5 مليونا عام 2015، كما ارتفعت صادرات مصر من الملابس الجاهزة والمنسوجات بنسبة 42% تقريبا لتسجل 126 مليون يورو في عام 2019 مقابل نحو 89 مليون يورو عام 2015 ، مما جعل اسبانيا واحدة من اهم الدول في العالم استقبالا للصادرات المصرية من بنود الملابس الجاهزة والمنسوجات، وشهدت الصادرات من المنتجات الكيمائية غير العضوية ارتفاعا بنسبة 36.3% لتسجل 11.5 مليون يورو عام 2018 مقارنة بـ 8.4 مليونا عام 2015.

وفيما يتعلق ببيانات ومؤشرات التجاري بين البلدين للربع الأول من 2019، فقد أشار رئيس المكتب التجاري في مدريد إلى زيادة الصادرات المصرية السلعية بنسبة 10% تقريبا خلال الربع الأول من 2019 لتسجل 185.8 مليون يورو مقابل 169 مليون يورو في الفترة المقابلة من 2018. كما زاد حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الربع الأول من 2019 ليسجل 642.9 مليون يورو مقابل 576.01 مليون يورو خلال الفترة المقابلة من عام 2017 وبنسبة زيادة بلغت 11.6 %.