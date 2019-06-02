سوبر كورة
Ads
الأحد، 02 يونيو 2019 06:41 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

التمثيل التجارى: زيادة حجم صادرات مصر لإسبانيا بنسبة 94% خلال ثلاث سنوات

الأحد، 02 يونيو 2019 05:07 م
التمثيل التجارى: زيادة حجم صادرات مصر لإسبانيا بنسبة 94% خلال ثلاث سنوات أحمد عنتر
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف مكتب التمثيل التجارى فى مدربد برئاسة طارق الكد، أن الصادرات السلعية المصرية إلى إسبانيا - بدون الغاز والبترول - قد حققت قفزة كبيرة خلال الثلاثة سنوات الماضية وزيادات متتالية عاما بعد عام، حيث بلغت فى عام 2018 حوالى 730 مليون يورو مقابل نحو 377 مليون يورو فى عام 2015 أى بنسبة زيادة 94%.
 
وقال طارق الكدن، إن ارتفاع حجم الصادرات المصرية إلى السوق الإسبانية خلال هذه الفترة أدى إلى ارتفاع ترتيب إسبانيا بين أهم الدول فى الاتحاد الأوروبي المستقبلة للصادرات المصرية، لتحتل إسبانيا المركز الثالث بعد كل من إيطاليا والمملكة المتحدة، وتسبق كل من فرنسا وألمانيا.
 
ومن أبرز بنود الصادرات المصرية إلى السوق الاسبانية التى شهدت ارتفاعا خلال تلك الفترة كل من الخضر والفاكهة الطازجة التى سجلت الصادرات منها نحو 20 مليون يورو عام 2018 مقارنة بنحو 8.5 مليونا عام 2015، كما ارتفعت  صادرات مصر من الملابس الجاهزة والمنسوجات بنسبة 42% تقريبا لتسجل 126 مليون يورو في عام 2019 مقابل نحو 89 مليون يورو عام 2015 ، مما جعل اسبانيا واحدة من اهم الدول في العالم استقبالا للصادرات المصرية من بنود الملابس الجاهزة والمنسوجات، وشهدت الصادرات من المنتجات الكيمائية غير العضوية ارتفاعا بنسبة 36.3% لتسجل 11.5 مليون يورو عام 2018 مقارنة بـ 8.4 مليونا عام 2015.
 
وفيما يتعلق ببيانات ومؤشرات التجاري بين البلدين للربع الأول من 2019، فقد أشار رئيس المكتب التجاري في مدريد إلى زيادة الصادرات المصرية السلعية بنسبة 10% تقريبا خلال الربع الأول من 2019 لتسجل 185.8 مليون يورو مقابل 169 مليون يورو في الفترة المقابلة من 2018. كما زاد حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الربع الأول من 2019 ليسجل 642.9 مليون يورو مقابل 576.01 مليون يورو خلال الفترة المقابلة من عام 2017 وبنسبة زيادة بلغت 11.6 %.
 
 
 

صادرات مصر

التمثيل التجاري

اخبار الاقتصاد

مدريد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد في دقيقة.. محمد صلاح الخامس في قائمة الحذاء الذهبي 2019

شاهد في دقيقة.. محمد صلاح الخامس في قائمة الحذاء الذهبي 2019

موجز 6..البنك المركزى يسدد 406 ملايين دولار للبنك الأفريقى للتصدير

موجز 6..البنك المركزى يسدد 406 ملايين دولار للبنك الأفريقى للتصدير

4 ملايين دولار و2 مليون فولو.. اعرف بيزنس فتاة ليفربول العارية

4 ملايين دولار و2 مليون فولو.. اعرف بيزنس فتاة ليفربول العارية

مجهول يسرق شقة ابنة الإعلامى أحمد شوبير بمدينة 6 أكتوبر

مجهول يسرق شقة ابنة الإعلامى أحمد شوبير بمدينة 6 أكتوبر

خدعوك فقالوا محمد صلاح "لاعب الموسم الواحد".. نجم مصر يعيد ليفربول لمنصات التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.. إنجازات رائعة وأرقام قياسية تزين مسيرة الفيرارى مع الريدز هذا الموسم.. والفرعون ينضم لقائمة العظماء

خدعوك فقالوا محمد صلاح "لاعب الموسم الواحد".. نجم مصر يعيد ليفربول لمنصات التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.. إنجازات رائعة وأرقام قياسية تزين مسيرة الفيرارى مع الريدز هذا الموسم.. والفرعون ينضم لقائمة العظماء

كوكب اليابان.. مرحاض يعمل بشاشة باللمس ومستشعرات لرصد الزحام.. اعرف الحكاية

كوكب اليابان.. مرحاض يعمل بشاشة باللمس ومستشعرات لرصد الزحام.. اعرف الحكاية

للتماسيح فقط.. حديقة مخصصة للزواحف العملاقة بالمغرب

للتماسيح فقط.. حديقة مخصصة للزواحف العملاقة بالمغرب

رقص وغناء وعيدية للأطفال .. 30 سنة وحدة وطنية بمائدة الوحدة الوطنية بشبرا

رقص وغناء وعيدية للأطفال .. 30 سنة وحدة وطنية بمائدة الوحدة الوطنية بشبرا

رقص الباليه على محور "روض الفرج".. الفن والجمال يتعانقان على الكوبرى الجديد.. "محمد" ربط الفن بالهندسة وقرر يصور "فوتوسيشن" لإظهار التحفة المعمارية.. واختار فنا راقيا ليتناسب مع اختلاف المكان

رقص الباليه على محور "روض الفرج".. الفن والجمال يتعانقان على الكوبرى الجديد.. "محمد" ربط الفن بالهندسة وقرر يصور "فوتوسيشن" لإظهار التحفة المعمارية.. واختار فنا راقيا ليتناسب مع اختلاف المكان

المجلس الدستورى الجزائرى يعلن تمديد فترة الرئيس المؤقت لحين انتخاب رئيس

المجلس الدستورى الجزائرى يعلن تمديد فترة الرئيس المؤقت لحين انتخاب رئيس

نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة البحيرة.. بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة البحيرة.. بالاسم ورقم الجلوس

افتكروهم فى رمضان.. العميد هشام عزب.. استشهد أثناء أداء عمله بمصر الجديدة

افتكروهم فى رمضان.. العميد هشام عزب.. استشهد أثناء أداء عمله بمصر الجديدة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة