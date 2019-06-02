التليجراف: مايكل جوف مستعد لتأجيل بريكست حتى 2020 بدلا من الخروج بلا صفقة

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "تليجراف" البريطانية، إن المرشح مايكل جوف، الذى كان يأمل فى قيادة المحافظين خلفا لتيريزا ماى، مستعد لتأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى حتى نهاية عام 2020 بدلاً من الخروج من الاتحاد الأوروبى دون اتفاق.

وقال وزير البيئة للزملاء المرشحين الذين يدعون للخروج بلا صفقة، إنهم يخاطرون بإجراء انتخابات عامة أو إلغاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى بالكامل.

وقال مصدر مقرب من جوف لصحيفة "صنداى تليجراف": "مجرد محاولة عدم التوصل إلى اتفاق قبل إعداد المملكة المتحدة بشكل صحيح سيؤدي إلى إجراء انتخابات عامة تنتهى بوصول زعيم حزب العمال، جيريمي كوربين إلى داونينج ستريت رئيسا للوزراء ويخاطر بإلغاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى بالكامل".