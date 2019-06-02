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البورصة تواصل تراجعها فى منتصف تعاملات اليوم بضغوط مبيعات العرب والأجانب

الأحد، 02 يونيو 2019 12:27 م
البورصة تواصل تراجعها فى منتصف تعاملات اليوم بضغوط مبيعات العرب والأجانب البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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واصلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعها فى منتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 13698 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.92% ليصل إلى مستوى 2048 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 16874 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 596 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 1517 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 450 نقطة.


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