البنتاجون: لا مجال لتسييس الجيش الأمريكى

رويترز

قال مسؤول أمريكى اليوم الأحد إن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أبلغت البيت الأبيض بأنه لا مجال لتسييس الجيش الأمريكى وسط جدل بسبب إرسال مسؤولين توجيها للبحرية الأمريكية بإبعاد السفينة (يو.إس.إس. جون إس. مكين) عن الأنظار أثناء إلقاء الرئيس الأمريكى دونالد ترامب خطابا فى اليابان فى الآونة الأخيرة.

وكان المكتب العسكرى بالبيت الأبيض أصدر توجيها للأسطول الخامس التابع للبحرية الأمريكية بتخفيف مدى رؤية السفينة الحربية التى تحمل اسم منافس ترامب السياسى السابق أثناء إلقاء ترامب كلمته فى اليابان الأسبوع الماضى.

ورغم عدم تنفيذ هذا التوجيه بعد أن اكتشف مسؤولون كبار بالبحرية هذا الأمر، فإن هذه الواقعة تثير تساؤلات بشأن تسييس الجيش الأمريكى الذى يعتبر بعيدا عن السياسة.

وقال المتحدث باسم البنتاجون اللفتنانت كولونيل جو بوتشينو في بيان "الوزير (باتريك) شاناهان طلب من رئيس الأركان التواصل مع المكتب العسكري بالبيت الأبيض وتأكيد أمره الرسمي بعدم تسييس وزارة الدفاع". وأضاف "رئيس الأركان أفاد بأنه أكد هذه الرسالة".