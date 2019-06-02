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البحرين تسمح للشركات الأجنبية بتملك مشروعات استخراج النفط والغاز

الأحد، 02 يونيو 2019 08:54 م
البحرين تسمح للشركات الأجنبية بتملك مشروعات استخراج النفط والغاز خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحرينى
كتب وكالات

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قالت وكالة أنباء البحرين الرسمية، إن البحرين سمحت للشركات الأجنبية بتملك 100% فى مشروعات استخراج النفط والغاز الطبيعى داخل المملكة، بموجب قرار أصدره رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة اليوم الأحد.

ولتحقيق ذلك، يجب أن تكون الشركة الأجنبية الأم وقعت أو فى المراحل النهائية لتوقيع اتفاقية استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعى مع حكومة مملكة البحرين، بحسب القرار.

وجاء نص البيان بحسب وكالة الأنباء البحرينية:

صدر عن الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر قرار رقم 10 لسنة 2019

بشان السماح للشركات ذات الراس المال الأجنبى بمزاولة نشاط استخراج النفط والغاز الطبيعى داخل مملكة البحرين، وجاء فيه :-

المادة الأولى

مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (345) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (۲۱) لسنة ۲۰۰۱، يُسمح للشركات ذات الرأس المال الأجنبى بالتملك بنسبة (%۱۰۰) فى نشاط استخراج النفط والغاز الطبيعى داخل مملكة البحرين، على أن تكون الشركة الأم الأجنبية قد وقعت أو فى المراحل النهائية لتوقيع اتفاقية استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعى مع حكومة مملكة البحرين.

المادة الثانية

على وزير الصناعة والتجارة والسياحة تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.

 


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