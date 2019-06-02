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الانتهاء من موسم حصاد القمح وتوريد المحصول المحلى للسلع التموينية

الأحد، 02 يونيو 2019 11:40 ص
الانتهاء من موسم حصاد القمح وتوريد المحصول المحلى للسلع التموينية حصاد القمح - أرشيفية
كتب عز النوبى

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قال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية إنه تم الاتنهاء من موسم حصاد القمح بإجمالى مساحات منزرعة بلغت 3 ملايين و250 ألف فدان، وجارى الدرس وتوريد القمح المحلى للسلع التموينية بوزارة التموين.

وأضاف رئيس الخدمات الزراعية، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه منذ بدء توريد القمح هناك متابعة دورية لتوريد القمح المحلى السلع التمونية، وتكليفات مشددة لمديرى المديريات الزراعية، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتيسير على مزارعى القمح، خلال عمليات توريد المحصول.

وتتم عمليات توريد محصول القمح المحلى، لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، وفقا للضوابط المعلنة بالقرار الوزارى المشترك، وبالأسعار التى تم الإعلان عنها، سعر 685 جنيهًا لدرجة نقاوة 23.5، و670 جنيهًا لدرجة نقاوة 23، و655 جنيهًا لدرجة نقاوة 22.5.


حصاد القمح

محصول القمح

توريد القمح

السلع التمونية

أسعار توريد القمح

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