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الاستثمار تصدر قرارا تنفيذيا بتحديث بيانات الشركات فى المناطق الحرة

الأحد، 02 يونيو 2019 10:00 م
الاستثمار تصدر قرارا تنفيذيا بتحديث بيانات الشركات فى المناطق الحرة محسن عادل الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
كتب عبد الحليم سالم

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في إطار جهود وزارة الاستثمار والتعاون الدولي للتيسير على المستثمرين وسعي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، للعمل على تبسيط الإجراءات على المستثمرين، أصدر محسن عادل الرئيس التنفيذى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة القرار رقم (598) لسنة 2019، الذي تضمن التزام الشركات المرخص لها بالعمل بنظام المناطق الحرة، بتقديم البيانات المشار إليها بالقرار رقم (768) لسنة 2018 لإدارة المنطقة التابع لها المشروع بحد أقصى 31 يوليو 2019 في صورة نسخة مطبوعة وأخرى إلكترونية CD معتمد من الممثل القانوني للشركة .

ويتضمن القرار تحديث العديد من البيانات منها بيانات الشركة ومعلومات تأسيسها وعنوانها ومقرها وكذلك بيانات رئيس مجلس الإدارة وبيانات مراقب الحسابات وبيانات العمال والأجور وأعدادهم وكذلك بيانات التصنيع وحجم الصادرات .

 

 

 

 


المناطق الحرة

الهيئة العامة للاستثمار

محسن عادل

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