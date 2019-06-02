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الإفتاء تستطلع غدا هلال شهر شوال لتحديد أول أيام عيد الفطر

الأحد، 02 يونيو 2019 10:55 ص
الإفتاء تستطلع غدا هلال شهر شوال لتحديد أول أيام عيد الفطر استطلاع الهلال - أرشيفية
كتب لؤى على

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تستطلع دار الإفتاء المصرية، برئاسة الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، هلال شهر شوال لعام 1440 هجريا، وتحديد أول أيام عيد الفطر المبارك، مساء غدًا الاثنين، وإعلان نتيجة الرؤية من خلال الصفحة الرسمية للدار على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بعد المغرب بنصف ساعة تقريبًا.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أنها المنوطة بإعلان نتيجة رؤية الهلال، محذرة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك": "لا تلتفتوا إلى الأخبار التى تُنْشَر قبل موعد الرؤية، ودائمًا استقوا المعلومات من مصادرها.. دار الإفتاء المصرية هى مصدر إعلان رؤية الهلال".


دار الافتاء

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اليوم السابع بلس

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