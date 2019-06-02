الإسكندرية تستقبل عيد الفطر برصف كوبرى العوايد وحملات لمواجهة سرقة الكهرباء

الاسكندرية - جاكلين منير

تستقبل محافظة الإسكندرية عيد الفطر المبارك، بتمهيد الطرق ورصفها، واتخاذ اجراءات لمواجهة سرقة التيار الكهربائى، حيث بدأت المحافظة فى أعمال رصف كوبرى العوايد، شرق الإسكندرية، حيث قامت إدارة المتابعة الميدانية بمتابعة أعمال الرصف وإعادة الشئ لاصله التى تقوم بها مديرية الطرق بمناطق متنوعة بنطاق الحى.

وتم رصف كوبرى العوايد، شارع الباروي منطقة سيدي جابر، ورصف أرض سليم اسكندر بشارع ابو بكر الصديق، ش عثمان بن عفان منطقة باكوستأتي تلك الأعمال تحت إشراف اللواء وحيد رضوان رئيس حي شرق وذلك في ظل الاهتمام برصف وتمهيد الطرق حفاظا علي سلامة المواطنين.

من جهه آخرى قامت إدارة قسم رابع طرق بالحي بتواجد مدير الادارة بأعمال ترميم البلاط بشارع فوزي معاذ منطقة سموحة، وكذلك رفع بلدورة بشارع 14 مايو منطقة سموحة.

فيما قامت إدارة اشغال الطريق بشن حملة مكبرة لإزالة الاشغالات المخالفة استهدفت الحملة منطقة سموحة حيث تمكنت الحملة من إزالة عربات وفروشات الباعة الجائلين التى تفترش الرصيف والطريق العام، كما قامت الحملة بتنفيذ قرار إزالة رقم 849 لسنة 2017 لإزالة كشك صاج .

وقامت إدارة عمليات الكهرباء بالمنتزه ثان شرق الاسكندرية ، بأعمال الصيانة، بهدف فصل الأسلاك التي يتم تركيبها بمعرفة الباعة الجائلين بغرض سرقة التيار الكهربائي، وفى حى ثان المنتزه، تحت إشراف العميد خالد كشك رئيس الحي ، ومصطفى عبدالسلام سكرتير عام الحي، تم صيانة وإنارة 2 عامود إنارة أمام أرض مشتل الحي بالحرمين، وصيانة وإنارة 11 عامود بنهاية شارع 30 مع ميدان مكة المكرمة، وفصل أسلاك كهرباء أمام مبنى الحى بالعصافرة قبلى تم تركيبها من قِبل الباعة الجائلين بشارع المعهد الدينى.

وتم عزل الكابلات وتركيب باب حديد للعامود ولحامه بشكل مُحكم، وجاءت الأعمال تنفيذا لتعليمات الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية للتيسير على المواطنين و إنارة كافة الشوارع الرئيسية والفرعية .