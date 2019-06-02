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"الأوقاف" تشكف حقيقة إلغاء الاحتفالات بذكرى «غزوة بدر» بالمساجد للمرة الأولى

الأحد، 02 يونيو 2019 12:47 م
"الأوقاف" تشكف حقيقة إلغاء الاحتفالات بذكرى «غزوة بدر» بالمساجد للمرة الأولى وزارة الأوقاف - أرشيفية
كتبت هند مختار

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كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بإلغاء وزارة الأوقاف الاحتفالات بذكرى «غزوة بدر» بالمساجد للمرة الأولى، تواصل المركز مع وزارة الأوقاف، والتى نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء الاحتفالات بـ"غزوة بدر" فى المساجد هذا العام، مُشيرةً إلى احتفال العديد من مساجد الجمهورية بهذا الحدث الدينى والتاريخى كالمعتاد فى السابع عشر من شهر رمضان من كل عام، ومشددةً على حرص الوزارة على الاحتفاء وإحياء جميع المناسبات والأحداث الدينية، وأن كل ما يثار فى هذا الشأن شائعات تستهدف نشر البلبلة وإثارة غضب المواطنين. 

 

وفى هذا السياق، أشارت الوزارة إلى تنظيم مديريات الأوقاف بمختلف محافظات الجمهورية احتفالات ذكرى غزوة بدر، منها مديرية أوقاف كفر الشيخ، التى نظمت احتفالًا كبيرًا بمسجد الإستاد فى مدينة كفر الشيخ، حضره عدد من المسئولين وقيادات الدعوة، وعدد كبير من أبناء كفر الشيخ، وكذلك مديرية أوقاف أسوان التى نظمت احتفالًا بمسجد الحاج حسن، حضره عدد من القيادات الدينية والعسكرية والأمنية والتنفيذية والحزبية والنقابية.

 

كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء حول منع الاعتكاف بالمساجد خلال شهر رمضان، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لمنع الاعتكاف بالمساجد خلال شهر رمضان، وأن الاعتكاف يتم مثلما يحدث كل عام بالمسجد الجامع دون الزوايا أو المصليات، مُشددةً على حرص الوزارة على إقامة الشعائر الدينية والعبادات وعدم منعها أو المساس بها، وأن كل ما يثار فى هذا الشأن مجرد شائعات تهدف لإثارة البلبلة وغضب الرأى العام.


منع الاعتكاف

ذكرى غزوة بدر

تقرير الشائعات

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