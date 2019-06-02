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الأردن يغلق قبر النبى شعيب بعد أداء طقوس صوفية باستخدام الدف

الأحد، 02 يونيو 2019 06:50 ص
الأردن يغلق قبر النبى شعيب بعد أداء طقوس صوفية باستخدام الدف مقام النبى شعيب
وكالات الأنباء

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أغلقت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية فى الأردن، أمس السبت، قبر النبى شعيب جنوب مدينة السلط مركز محافظة البلقاء، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم ،وقال مصدر فى الوزارة فى تصريح لوسائل إعلام أردنية، إنه تم إغلاق الغرفة التى تحتوى القبر فقط، أما المقام فما زال متاحا للزيارة مثل أى مقام آخر فى المملكة.

 

وأشار المصدر إلى أن هذا الإجراء متخذ فى جميع المقامات فى المملكة، حيث تغلق منطقة القبر ويسمح بزيارة المقام ، وكشف مصدر مسؤول فى الوزارة لموقع "عمون" أنه يتم التحقق من تسجيل مقطع فيديو وثق تأدية طقوس صوفية باستخدام الدف والغناء فى الغرفة التى تحتوى قبر النبى شعيب.

 

وشدد المسؤول على أن الوزارة لا تقبل إقامة أى موشحات أو طقوس دون علمها كما لا تقبل بطقوس تؤدى إلى انقسام المجتمع بين مؤيد ومعارض لأية فكرة.


مقام النبى شعيب

الأردن

الأوقاف الأردنية

أخبار عربية

الصوفية

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