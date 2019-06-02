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استقالة زعيمة الحزب الديمقراطى الاشتراكى الألمانى مع تراجع شعبية الحزب

الأحد، 02 يونيو 2019 11:08 ص
استقالة زعيمة الحزب الديمقراطى الاشتراكى الألمانى مع تراجع شعبية الحزب زعيمة الحزب الديمقراطى الاشتراكى أندريا ناليس
رويترز

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قالت زعيمة الحزب الديمقراطى الاشتراكى أندريا ناليس اليوم الأحد إنها ستتنحى عن منصبيها كزعيمة للحزب وكزعيمة لكتلته البرلمانية، قائلة إنها لا تجد الدعم الذى تحتاجه لمواصلة مسيرتها.

ويأتى هذا التحرك بينما أظهر استطلاع للرأى أمس السبت أن حزب الخضر صار الأكثر شعبية فى ألمانيا، متجاوزا شعبية المحافظين بزعامة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، فى حين تراجعت شعبية الحزب الديمقراطى الاشتراكى إلى أدنى مستوى فى تاريخه.

وقالت ناليس فى بيان أصدره حزبها اليوم الأحد "المناقشات داخل الكتلة البرلمانية والمعلومات التى حصلنا عليها من داخل الحزب أظهرت لى أننى لم أعد أمتلك الدعم اللازم للقيام بواجباتى".

وأضافت أنها ستستقيل من منصبها كزعيمة للحزب غدا الاثنين بينما ستستقيل عن زعامة الكتلة البرلمانية للحزب يوم الثلاثاء.

وكان من المقرر أن تواجه ناليس استفتاء على منصبها يوم الثلاثاء بعد أن قوبل قرارها البقاء فى ائتلاف مع حزب المحافظين بانتقادات من تيار اليسار فى الحزب.


الحزب الديمقراطى الاشتراكى

ألمانيا

أندريا ناليس

الحكومة الألمانية

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