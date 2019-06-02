استطلاع للرأى يكشف: حزب "بريكست" المفضل للمرشحين البريطانيين يعقبه العمال

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية، إن استطلاع جديد للرأى أظهر أن حزب "بريكست" الذى يرأسه نايجل فاراج، صعد إلى المرتبة الأولى كالحزب المفضل للناخبين، لتكون بذلك المرة الأولى التى يحقق فيها الحزب المركز الأول فى استطلاع وطنى، وتشير النتائج إلى أن المئات من مقاعد المحافظين معرضة للخطر.

وأضافت الصحيفة أن دعم حزب بريكست، زاد بنقطتين إلى 26٪ من الأصوات في أحدث استطلاع للرأي أجرى لصالح صحيفة "الاوبزرفر" والذى سأل الناس كيف سيصوتون فى انتخابات وستمنستر المقبلة.

ويحتل حزب العمال المرتبة الثانية بنسبة 22٪ ، لكن انخفض دعمه بمقدار سبع نقاط خلال الأسبوعين الماضيين.

واحتل حزب المحافظين المرتبة الثالثة بنسبة 17٪ ، حيث انخفض دعمهم بخمس نقاط ، وارتفع التأييد الديمقراطيون الأحرار بخمس نقاط مقابل 16٪ من الأصوات.

وتأتي هذه النتائج بعد استطلاع للرأى الأسبوع الماضى وضع الديمقراطيين الأحرار في المرتبة الأولى، في إشارة أخرى إلى أن الأحزاب التى لها موقف واضح بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى تكتسب الدعم بينما يواصل المحافظون والعمال العمل مع مواقفهم بشأن مغادرة الاتحاد الأوروبى؛ وكلا الطرفين يتعرضان لضغوط لتحديد مواقفهما الموالية للخروج من التكتل الأوروبى أو الموالية للبقاء بشكل لا لبس فيه.