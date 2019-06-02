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استجابة لـ"اليوم السابع".. هيئة السكة الحديد تنهى مشكلة الصرف بمحطة العسيرات

الأحد، 02 يونيو 2019 04:58 م
استجابة لـ"اليوم السابع".. هيئة السكة الحديد تنهى مشكلة الصرف بمحطة العسيرات حل مشكلة الصرف بمحطة العسيرات بسوهاج
سوهاج محمود مقبول

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فى استجابة سريعة من هيئة السكة الحديد لما نشر بموقع "اليوم السابع" تحت عنوان"بعد تطويرها بـ 9 ملايين جنيه.. محطة سكك حديد العسيرات تغرق فى مياه الصرف الصحى.. رئيس هيئة السكة الحديد: تم التواصل مع مدير المنطقة الوسطى.. وتشكيل لجنة لمعاينة المحطة فورا"، قامت الهئية بعد التواصل مع المهندس شعبان محمود مدير المنطقة الوسطى بإزالة وشفط كافة المياه الراكدة من مخلفات الصرف الصحة بمحطة سكك حديد العسيرات وتم عمل صيانه فورية وعاجلة لشبكة الصرف عقب التأكد من سلامتها.

هذا وقد جاءت الإستجابة فى ساعات قليلة عقب عرض المشكلة على المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، والذى أصدر تعلمياته المباشرة للمسئولين بالمنطقة الوسطى للتحرك فورا والتعامل مع المشكلة وحلها.

ومن جانبه تقدم مرعى منصور أمين صندوق نادى العسيرات الرياضى، بالشكر لسرعة الإستجابة ورفع المعاناة عن المواطنين المقيمين بجوار محطة سكك حديد العسيرات بسبب مشكلة طفح مياه الصرف بالمحطة.

كما قدم الشكر لمؤسسة "اليوم السابع" التى تبنت الموضوع وقامت بعرضه على المسئولين وأشار أن ما قام به "اليوم السابع" أنما يدل على المسئولية المجتمعية من خلال القضايا التى يعرضها على المسئولين وتلقى إستجابة سريعة وفورية من قبلهم بل يتم وضع حلول جذرية لها.

يذكر أن "اليوم السابع" قام بنشر تحقيقا عن محطة سكك حديد العسيرات التى تم تطويرها وافتتحها بمبلغ 9 ملايين جنيه منذ عدة سنوات، إلا أن شبكة الصرف بها تعرضت لمشاكل كبيرة أضرت بالبيئة المحيطة بها من خلال وصول مياه الصرف إلى الطرق والمنازل المجاورة .

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سوهاج

محافظة سوهاج

سكك حديد مصر

محطة العسيرات

رئيس هيئة السكة الحديد

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