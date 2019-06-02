ارتفاع بورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعا بصعود سهم بنك الأهلى المتحد

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.14% رابحا عدد 2.07 نقطة ليصل إلى مستوى 1435.60 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعى البنوك التجارية والخدمات.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 966 ألف سهم، بقيمة قدرها 228 ألف دينار بحرينى.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 7.58% مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.49%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 2.28% مدفوعة بصعود سهم شركة عقارات السيف بنسبة 1.98%.