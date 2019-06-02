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ارتفاع بورصة البحرين بختام التعاملات مدفوعا بصعود 3 أسهم

الأحد، 02 يونيو 2019 02:35 م
ارتفاع بورصة البحرين بختام التعاملات مدفوعا بصعود 3 أسهم بورصة البحرين _ أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.12% رابحا عدد 1.68 نقطة ليغلق عند مستوى 1435.22 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعى البنوك التجارية والخدمات والاستثمار.

 

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 1.6 ألف سهم، بقيمة قدرها 388 ألف دينار  بحرينى.

 

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 4.55% مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.24%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 2.28% مدفوعة بصعود سهم شركة عقارات السيف بنسبة 1.98%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.65% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 1.33%.


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