سوبر كورة
Ads
الأحد، 02 يونيو 2019 06:03 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

احترس من الحواجز فى محيط تحويلات شارع جامعة الدول العربية

الأحد، 02 يونيو 2019 05:00 ص
احترس من الحواجز فى محيط تحويلات شارع جامعة الدول العربية تحويلات مرورية - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وضعت اﻹدارة العامة لمرور الجيزة ، حواجز حديدية بمحيط التحويلات المرورية بشارع جامعة الدول لمنع الزحام، حيث من المقرر أن تستغرق 3 سنوات للقيام بأعمال إنشاء محطة "جامعة الدول العربية" والتى تستلزم إجراء تحويلة مرورية لمسافة ما يقرب من 400 متر فى الإتجاه القادم من شارع السودان وكوبرى ناهيا بداية من شارع جامعة الدول العربية مع شارع محى الدين أبوالعز حتى دوران البرج الإدارى فى إتجاه ميدان النصر.

كما نشرت اﻹدارة العامة لمرور الجيزة، الخدمات بالشوارع البديلة لجامعة الدول العربية بسبب أعمال إنشاء محطة المترو الجديدة، مع مراقبة كافة الطرق بواسطة كاميرات المراقبة المنتشرة بالمكان لرصد اى كثافات مرورية خلال إجراء تلك اﻷعمال لحين انتهائها فى المدة المحددة لها.

 

 


تحويلات مرورية بشارع جامعة الدول

كثافات مرورية بالطريق

نشر خدمات مرورية

اعمال انشاء مترو

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ الجيزة يتفقد موقع هبوط أرضى بطريق الفيوم.. وتحويلات مرورية بمنطقة الأعمال

الإثنين، 06 مايو 2019 02:45 م

ابتداءً من اليوم ولمدة شهر.. تحويلات مرورية بطريق الأوتوستراد للتطوير

الجمعة، 03 مايو 2019 12:10 ص

تحويلات مرورية بطريق إسكندرية الزراعى بعد انهيار كوبرى مشاة بطوخ.. تعرف عليها

السبت، 02 مارس 2019 11:10 م

تحويلات مرورية بشارع جامعة الدول العربية لمدة 3 سنوات لإنشاء محطة المترو

الخميس، 21 فبراير 2019 08:06 م

انتبه.. تحويلات مرورية بطريق السويس الصحراوى لإنجاز أعمال تطوير

الجمعة، 08 فبراير 2019 06:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"100 مليون صحة": تناول الخضروات والفاكهة يمنع الأمراض ويقوى المناعة

"100 مليون صحة": تناول الخضروات والفاكهة يمنع الأمراض ويقوى المناعة

فيديو.. استشهاد 3 جنود سوريين وإصابة 7 آخرين فى غارات إسرائيلية على دمشق

فيديو.. استشهاد 3 جنود سوريين وإصابة 7 آخرين فى غارات إسرائيلية على دمشق

احتفالا بذكرى انتصارهم الـ75 فى الحرب العالمية الثانية.. صور استقبال قوات الحلفاء

احتفالا بذكرى انتصارهم الـ75 فى الحرب العالمية الثانية.. صور استقبال قوات الحلفاء

18 جريحا في تفجيرين بسيارتين مفخختين فى مدينة درنة الليبية

18 جريحا في تفجيرين بسيارتين مفخختين فى مدينة درنة الليبية

صور.. كاهن قرية بسوهاج وشباب الكنيسة يوزوعون العصائر والتمر على الصائمين

صور.. كاهن قرية بسوهاج وشباب الكنيسة يوزوعون العصائر والتمر على الصائمين

لمس أكتاف الحلقة 27.. ياسر جلال يقرر العمل مع الشرطة ضد فتحى عبد الوهاب

لمس أكتاف الحلقة 27.. ياسر جلال يقرر العمل مع الشرطة ضد فتحى عبد الوهاب

صور.. لأول مرة توزيع جزء عم بلغة الإشارة لطلاب مدرسة الأمل للصم فى الخارجة

صور.. لأول مرة توزيع جزء عم بلغة الإشارة لطلاب مدرسة الأمل للصم فى الخارجة

حظك اليوم الأحد 2/6/2019 برج الحمل على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.. ابتعد عن المشاحنات

حظك اليوم الأحد 2/6/2019 برج الحمل على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.. ابتعد عن المشاحنات

حظك اليوم الأحد 2/6/2019 برج العذراء على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.. حافظ على سلامك النفسى

حظك اليوم الأحد 2/6/2019 برج العذراء على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.. حافظ على سلامك النفسى

حظك اليوم الأحد 2/6/2019 برج الدلو على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.. عبر عن مكنونات قلبك

حظك اليوم الأحد 2/6/2019 برج الدلو على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.. عبر عن مكنونات قلبك

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 2/6/2019 على الصعيد المهنى العاطفى والصحى

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 2/6/2019 على الصعيد المهنى العاطفى والصحى

ملخص وأهداف مباراة توتنهام ضد ليفربول فى نهائي دوري أبطال أوروبا

ملخص وأهداف مباراة توتنهام ضد ليفربول فى نهائي دوري أبطال أوروبا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة