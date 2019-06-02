اتفاقية تعاون بين جامعة سوهاج والمعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا

سوهاج محمود مقبول

وقع الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، اتفاقية تعاون مشترك بين الجامعة و المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالكوثر التابع لمركز أخميم، والذى مثله محمد ابو العلا الخطيب رئيس مجلس إدارة المعهد وبحضور الدكتور أحمد الخطيب مستشار مجلس إدارة المعهد لشئون التطوير و الجودة.

وقال "عزيز" إن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون فى المجالات الإدارية والعلمية والبحثية والتدريبية والثقافية، حيث تقوم الجامعة بتدريب أعضاء هيئة التدريس بالمعهد وأعضاء الجهاز الإدارى والفني، وتقديم الاستشارات الفنية فى مجال الاعتماد الاكاديمى المؤسسى بما يساعد فى تحقيق التطوير الذاتي، وصولاً للاعتماد الاكاديمى فى المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف رئيس الجامعة أن التعاون المشترك مع المعهد سيمتد لعدة محاور، فى الأنشطة الطلابية، وايضاً تيسير المشاركة الفاعله من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة فى لجان الإشراف على الرسائل العلمية لطلاب الدراسات العليا بالمعهد، بالاضافة إلى تيسير إجراء البحوث المشتركة بين الطرفين، وانتداب أعضاء هيئة التدريس للمشاركة فى تنفيذ العملية التعليمية والقيام بواجبات التدريس وأعمال الامتحانات بالمعهد.

و قال محمد ابو العلا الخطيب إن الجامعة صرح تعليمى يمتلك العديد من الموارد البشرية المؤهلة فى مجالات التعليم والبحث العلمى والخبرات الإدارية وأن هذا الاتفاق يأتى فى اطار حرص المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا على تقديم وتطوير الخدمة التعليمية والبحثية لمنسوبية، وذلك سعياً للوصول الى مكانه متميزة بين المعاهد الاخري، موضحاً انه طبقاً لهذا الاتفاق سوف يتم مشاركة المعهد فى المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية والفعاليات التى سوف تقوم بتنفيذها جامعة سوهاج.