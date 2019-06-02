إيران تصف العرض الأمريكى للحوار بأنه حديث مرسل

لندن (رويترز)

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، فى ردها على عرض واشنطن باستعدادها للحوار مع طهران بدون شروط مسبقة، إن إيران تتوقع أن تغير الولايات المتحدة سلوكها لا كلماتها.

وكان وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، قال اليوم الأحد إن بلاده مستعدة للحديث مع إيران بشأن برنامجها النووى دون شروط مسبقة لكنه أضاف أن واشنطن بحاجة إلى أن ترى إيران تتصرف "كدولة طبيعية".

ونقلت وكالة مهر للأنباء عن عباس موسوى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قوله "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تهتم بالكلمات والتعبير عن أجندة خفية فى أشكال جديدة. ما يهم هو التغيير فى النهج العام الأمريكى والسلوك الفعلى باتجاه الأمة الإيرانية".

وأضاف "تأكيد بومبيو بمواصلة أقصى ضغط على إيران هو نفس السياسة القديمة الخاطئة التى تحتاج لإصلاح".