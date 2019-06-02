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"إيجبس 2020" أيقونة جذب الاستثمارات العالمية لصناعة البترول والغاز المصرية

الأحد، 02 يونيو 2019 02:00 ص
"إيجبس 2020" أيقونة جذب الاستثمارات العالمية لصناعة البترول والغاز المصرية حقل غاز _ أرشيفية
كتبت مروة الغول

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بعد النجاح الملموس الذى حققه مؤتمر مصر الدولى للبترول فى نسخه الثلاثة الماضية والتى نجحت فى جذب العديد من الشركات العالمية الكبرى ورؤساء المنظمات البترولية الدولية وكبار المسئولين والشخصيات فى مجال البترول والغاز إقليميا ودوليا، والذى أدى إلى نجاح هذا الحدث فى إظهار قدرة صناعة البترول والغاز المصرية أمام العالم على تحقيق نجاحات غير مسبوقة وتنفيذ مشروعات كبرى وأنها مؤهلة لجذب مزيد من الاستثمارات وفتح آفاق جديدة للاستثمار أمام الشركات الكبرى، تستعد وزارة البترول والثروة المعدنية عن طريق الاجتماع الأول للجنة العليا المُشَكَلة لمؤتمر ومعرض مصر الدولى الرابع للبترول "ايجبس 2020" للوقوف على إجراءات الإعداد لتنظيم هذا الحدث فى نسخته الرابعة.

وفيما يلى أهم المعلومات عن تنظيم تلك الحدث الهام للعام القادم والتى كانت كالتالى.

1-من المقرر أن يقام خلال الفترة ما بين 11- 13 فبراير من العام القادم تحت شعار "شمال أفريقيا والبحر المتوسط.. تلبية الاحتياجات المستقبلية من الطاقة".

2- شارك فى الاجتماع الأول للجنة المشكلة عدد من قيادات وزارة البترول ورؤساء هيئة البترول والشركات القابضة بقطاع البترول ورؤساء شركات البترول العالمية فى مصر الراعية للحدث إلى جانب مسئولى الشركة العالمية المسئولة عن تنظيمه.

3- يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

4-المؤتمر الرابع سيلقى الضوء على منطقة شمال أفريقيا وكذلك البحر المتوسط خاصة فى ظل ما تشهده منطقة شرق المتوسط من تعاون إقليمى غير مسبوق، لاستغلال موارد الغاز والتى تشكل مصر الركيزة الأساسية فيه من خلال ما تمتلكه من مقومات كمركز إقليمى لتداول وتجارة الغاز الطبيعى.

 5-المؤتمر والمعرض المصاحب والذى سيشهد زيادة فى المساحة المقام عليها فى ضوء الإقبال المتوقع على المشاركة بعد نجاح المؤتمر الثالث وأن يجتذب أعدادا من الزائرين والمشاركين تفوق ايجبس 2019.

6-من المقرر زيادة عدد الجلسات الفنية المتخصصة لأنشطة البترول والغاز فى "إيجبس 2020 " لتغطى 15 مجالا وموضوعا رئيسيا فى الصناعة.

7-يجرى حاليا تلقى الأبحاث العلمية وأوراق العمل المقدمة للمؤتمر.

8-سيشهد المؤتمر جلسات استراتيجية متنوعة بمشاركة عدد من وزراء البترول من دول العالم وقادة ومسئولى كبريات الشركات العالمية لإلقاء الضوء على أحدث مستجدات صناعة البترول والغاز والفرص الاستثمارية البترولية فى مصر، والقضايا محل الاهتمام فى الصناعة البترولية.

9- سيضم المؤتمر جلسات خاصة بالاستثمار والتمويل فى صناعة البترول والغاز.

10-يتضمن المؤتمر أيضا جلسات نقاشية عن الأمن والسلامة فى قطاع الطاقة ودور المرأة فى هذا القطاع الحيوى.

11-ويخصص المؤتمر عدة جوائز للمشروعات والمنشآت المتميزة فى السلامة وحماية البيئة وجوائز للعناصر النسائية الاكثر تميزا فى قطاع البترول.

 

 


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