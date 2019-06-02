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إيتيدا: 15 دولة أفريقية سجلت بالمبادرة الرئاسية لتطوير الألعاب الإلكترونية

الأحد، 02 يونيو 2019 12:00 ص
إيتيدا: 15 دولة أفريقية سجلت بالمبادرة الرئاسية لتطوير الألعاب الإلكترونية الدكتور حسام عثمان نائب الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات
كتبت: هبة السيد

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كشف الدكتور حسام عثمان نائب الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، أن نحو 15 دولة أفريقية قامت بالتسجيل فى المبادرة الرئاسية لتدريب نحو 10 آلاف شاب مصرى وأفريقى على تطوير الألعاب والتطبيقات الرقمية باستخدام أحدث التقنيات، حيث تهدف المبادرة لإنشاء 100 شركة مصرية و أفريقية متخصصة فى الألعاب الإلكترونية والتى يصل سوقها العالمى إلى نحو 140 مليار دولار وفقا لبعض تقارير.

وأضاف عثمان فى مقابلة خاصة مع "اليوم السابع" أن من بين تلك الدول جنوب أفريقيا والجزائر وتوجو ومدغشقر والكاميرون وغيرها من الدول إلى جانب مصر، وتصل مدة المبادرة لنحو 3 سنوات يتم العمل على تدريب ما يقرب من 3 آلاف شاب سنويا.

وبرز خلال السنوات الماضية عدد من الأفكار والتى تحولت إلى شركات ناشئة حققت نجاحا مثل تطبيقات النقل الجماعى والفردى، وبعض تطبيقات أخرى، فضلا عن احتضان مركز الإبداع وريادة الأعمال التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" للعديد من الأفكار الخاصة بالشباب.

ويتم عقد مسابقات لاختيار المشروعات الفائزة لإنشاء الشركات حيث يتم عقد تلك المسابقات كل 6 أشهر على مدار ثلاث سنوات مدة المبادرة.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أطلق مبادرة تدريب 10 آلاف شاب مصر وافريقي على تطوير الألعاب الإلكترونية والتطبيقات الرقمية على هامش مؤتمر ومعرض القاهرة للاتصالات الذى عقد فى ديسمبر الماضى.


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