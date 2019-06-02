إنقاذ 4 متسلقين جبال وفقدان 8 آخرين إثر انهيار جليدى فى جبال الهيمالايا

نيودلهى /أ ش أ/

تمكنت السلطات الهندية من إنقاذ 4 مستلقين بريطانيين، فيما لا يزال 8 آخرين ضمن قائمة المفقودين جراء انهيار جليدى ضرب سلسلة جبال هيمالايا.

ونقلت قناة (إن دى تى في) الهندية، اليوم الأحد، عن آر سى راجورو رئيس شرطة مقاطعة (بيتورجره) الهندية، التى تقع بها قمة الجبل، قولها "إن المتسلقين الأربعة الذين تم إنقاذهم لم يكونوا تابعين للمجموعة الأخرى ذات العدد الأكبر، غير أنهم كانوا على تواصل مع بعضهما البعض حتى 26 من شهر مايو الماضي، أى قبل وقوع الانهيار الجليدى بيوم".

وأشارت القناة الهندية إلى أن الثمانية متسلقين المفقودين كان من المقرر أن يتسلقوا قمة أحد جبال سلسلة الهيمالايا الأسبوع الماضي، موضحة جهود الإنقاذ المبذولة، حيث نقلت المروحيات الأربعة متسلقين إلى بر الأمان، بعد أن تم رصدهم فى وقت سابق اليوم، كما تم الدفع بالعشرات من عمال الطوارئ بغرض تمشيط القمم خلال اليوم الثانى لعمليات البحث والإنقاذ، فيما عرقلت أحوال الطقس السيئة تلك الجهود أمس السبت.

جدير بالذكر أن مئات المتسلقين من جميع أنحاء العالم يقومون بزيارة الهند بغرض تسلق قمم سلسلة جبال هيمالايا.