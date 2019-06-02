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إصابة 6 أشخاص فى حادثى سير ببنى سويف

الأحد، 02 يونيو 2019 06:44 م
إصابة 6 أشخاص فى حادثى سير ببنى سويف اسعاف-ارشيفية
بنى سويف أيمن لطفى

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أصيب ستة أشخاص فى حادثى سير ببنى سويف، ونقلتهم سيارات مرفق الإسعاف إلى المستشفى الجامعى لتلقى الخدمة الطبية اللازمة.
 
تلقى اللواء أشرف عز العرب مدير أمن بنى سويف، مساء اليوم الأحد، إخطارين منفصلين من شرطة النجدة، الأول يفيد إنقلاب سيارة ملاكى  بالقرب من نفق بياض أمام مصنع الأسمنت  على الطريق الصحراوى الشرقى " الجيش" ونتج عن الحادث إصابة كل من : محمد كامل جعفر 8 سنوات ، ديروط ،  اسيوط ،  جرح بالرأس - محمود كامل جعفر 12سنة ،  طالب، كسر بالساعد الأيمن  - إسراء كامل جعفر 16سنة ،  طالبة ، كدمات بالجسم - كامل جعفر كامل 40 سنة ،  أعمال حره ، سحجات متفرقة بالجسم  - ملاك شعبان محرم 35 سنة بدون عمل ،  كسر مضاعف بالساق اليسرى ،  والإخطار الثانى عن إنقلاب دراجة بخارية أمام قرية الكوم الاحمر التابعة لمركز بنى سويف  على الطريق الدائرى ، ما أدى إلى إصابة عصام فتحى عبدالعظيم 48 سنة ، بنى عفان مركز بنى سويف، إشتباه كسر بالساق الأيمن وجرح قطعى بالساق الأيسر.
 
 

طريق بنى سويف الصحراوى الشرقى

الطريق الدائرى

حادثى سير

انقلاب سياره ودراجه بخاريه

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