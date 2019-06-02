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إشارة مرور.. تعرف على محاذير القيادة حال وجود أطفال داخل سياراتك

الأحد، 02 يونيو 2019 09:57 ص
إشارة مرور.. تعرف على محاذير القيادة حال وجود أطفال داخل سياراتك طفل داخل سيارة-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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يرتكب السائقون أخطاء فى القيادة منها تواجد الأطفال داخل السيارات بشكل خاطئ، و فى حالة ارتكاب حادث مرورى يكون الأطفال أول الضحايا، و توجد محاذير أثناء القيادة، منعا لوقوع حادث مرورى، ومنها: 
 
-لا تقود السيارة وطفلك على قدميك، حتى ولو لمسافة عشرة أمتار، إلا لو كنت ترغب فى قتله.
-لا تقود السيارة مع وجود أطفال فى النصف الأمامى من السيارة، حتى وإن كانوا محمولين، وخصوصاً إذا كانت سيارتك مجهزة بأكياس هوائية.
-الفتح المفاجئ للكيس الهوائى نتيجة صدمة طفيفة في حادث بسيط جداً قد يقتل طفلك الذى تحمله زوجتك الجالسة بجانبك.
-ما العمل إذن؟ إذا أردت الخروج فى نزهة عائلية مع زوجتك وطفلك الرضيع، أجلس زوجتك بالطفل فى المقعد الخلفى.
-الأطفال بين سنة وثلاث سنوات: يجب تثبيت مقعد خاص لهم فى الكرسى الخلفي للسيارة، مع ربطهم جيداً داخل المقعد.
-عملية التثبيت والفك تستغرق أكثر من خمس دقائق، وليس من المنطقى عملها إذا كانت الرحلة قصيرة وستستغرق عشر دقائق فقط؟ الحادث سوف يستغرق ثانيتن، ولن تعلم متى سيأتى كن مستعداً له.
-الأطفال المشاغبين (فوق ثلاث سنوات) والذين لا يتوقفون عن اللعب والدوران داخل المركبة، واشرح لهم أهمية حزام الأمان ووجوب استخدامه طبقاً للقانون، وربما تكون هذه أول خطوة تربوية تعلم فيها أولادك مبادئ التحضر.
 
 

خطوات تربوية

مبادى التحضر

اطفال فى السيارات

القيادة على الطرق

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