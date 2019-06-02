إحالة 3 متهمين بقتل صاحب شركة لسرقته للمحاكمة العاجلة

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بإحالة 3 متهمين بقتل صاحب "شركة عقارات"، لسرقته للمحاكمة الجنائية العاجلة.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين هم "نوري. م "، "صالح. ا" ،"علي. م"، واعترف المتهمين بارتكابهم واقعة قتل المجنى عليه "حسام. ع"، صاحب شركة مقاولات بغرض سرقته.

ترجع الواقعة بتلقي قسم شرطة التجمع، بلاغاً يفيد بالعثور على جثة صاحب شركة عقارات، مقتولا داخل شركته وبالإنتقال والفحص تبين صحة البلاغ.

بإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة، تم تحديد هوية المتهم وأرشد عن باقي المتهمين، وبسؤالهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وأرشدوا عن أداة الجريمة، تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.