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أوقاف بنى سويف: ترجمة خطبة الجمعة والعيد للغة الإشارة

الأحد، 02 يونيو 2019 06:25 م
أوقاف بنى سويف: ترجمة خطبة الجمعة والعيد للغة الإشارة خطبة الجمعة-ارشيفية
بنى سويف - هانى فتحى

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قال الشيخ عادل حيدر مدير قسم الإرشاد الدينى بمديرية أوقاف بنى سويف، إن مديرية الأوقاف بالمحافظة برئاسة الشيخ محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف،  ستقوم بترجمة خطبة الجمعة والعيد فى بعض مساجد المحافظة إلى لغة الإشارة. 
 
وأضاف الشيخ عادل حيدر فى بيان له: "خدمة الترجمة ستكون فى المساجد الآتية  مسجد عمر بن عبدالعزيز بمدينة بنى سويف ومسجد ابو بكر الصديق شرق النيل مسجد عمر بن الخطاب بمدينة ناصر وفى الواسطى مسجد التحرير وفى مدينة اهناسيا مسجد ابو الخير،وفى مدينة ببا ببا المسجد الكبير وفى سمسطا مسجد عثمان بن عفان وفى الفشن مسجد الشيخ شمردل".
 
 

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بنى سويف

الخطبه بالاشارة

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