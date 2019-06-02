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أوقاف الإسكندرية: تصدى صارم لأية مخالفات فى صلاة عيد الفطر

الأحد، 02 يونيو 2019 02:52 م
أوقاف الإسكندرية: تصدى صارم لأية مخالفات فى صلاة عيد الفطر احد المساجد بالاسكندرية - ارشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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عقد الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، اجتماعا عاجلا ، بحضور مدير المتابعة الشيخ هاشم الفقي بمفتشى المتابعة لبحث استعدادات صلاة عيد الفطر المبارك.

وشدد وكيل الوزارة على المفتشين متابعة الساحات ورصد أية مخالفات والتصدى الصارم لها والتأكد من وجود خطاب مع الإمام المكلف من الساحة من الادارة معتمدا بخاتمها

وأكد على التعامل الصارم بإزالة أية لافتات حزبية أو انتماءات أيدلوجية ومتابعة غرف عمليات الإدارات الفرعية والمرور عليها ورفع تقرير ساعة بساعة للغرفة الرئيسية و اتخاذ الإجراء القانوني حال وجود خطيب غير مرخص أو ساحة مخالفة.

 

 

 


الاسكندريه

اوقاف الاسكندريه

ساحات صلاة العيد

اخبار المحافظات

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