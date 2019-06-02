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أهمها الحذر من الأسبرين.. "100 مليون صحة" توجه 7 نصائح للوقاية من الأنيميا

الأحد، 02 يونيو 2019 01:01 م
أهمها الحذر من الأسبرين.. "100 مليون صحة" توجه 7 نصائح للوقاية من الأنيميا حملة الوقاية من الأنيميا - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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تواصل مبادرة "100 مليون صحة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، جهودها للكشف عن مرضى "فيروس سى" والأمراض غير السارية، وتدعم تلك الجهود بحزمة من النصائح والتوجيهات التى تعلنها يوميا.
 
وبشكل يومى تُطلق المبادرة باقة من النصائح الصحية الشاملة، التى تغطى كل المجالات الصحية والتعاملات اليومية، وفى نصائحها الجديدة حددت "100 مليون صحة" 7 تدابير مهمة للوقاية من الإصابة بفقر الدم "الأنيميا"، خاصة بالنسبة للأطفال:
 

آليات الوقاية من الأنيميا منعًا لمضاعفاتها الخطرة على الصحة العامة: 

 
1- تناول وجبة متوازنة تحتوى على كميات مناسبة من الحديد، مع الاهتمام بتناوله من مصادر حيوانية.
 
2- تجنب الأطعمة التى تعوق امتصاص الحديد مع الوجبات أو بعد الأكل مُباشرةً.
 
3- تناول العناصر التى تساعد على امتصاص الحديد مثل "فيتامين ج" مع الوجبات.
 
4- علاج أى مصدر للنزيف المزمن وعلاج أمراض سوء الامتصاص.
 
5- عدم تناول الأسبرين ومضادات الروماتزم بكثرة.
 
6- التوعية بطرق الإصابة بالديدان الطفيلية التى تسبب أنيميا لتجنب الإصابة بها.
 
7- المرأة الحامل يجب أن تتناول جرعات إضافية من الحديد فى النصف الثانى من فترة الحمل.

الحمل

الانيميا

الديدان

100 مليون صحة

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