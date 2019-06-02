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أهالى قرية بالخانكة يشكون من مياه الصرف: "عايمين وبيوتنا قربت تقع"

الأحد، 02 يونيو 2019 02:22 م
أهالى قرية بالخانكة يشكون من مياه الصرف: "عايمين وبيوتنا قربت تقع" قرية بالخانكة تغرق فى مياه الصرف.
القليوبية - إبراهيم سالم

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تحولت شوارع منطقة النبراوى فى أبو زعبل بمركز الخانكة إلى بحيرات من مياه الصرف الصحى والبرك والمستنقعات، نتيجة الطفح المتكرر وارتفاع منسوب المياه فى مصرف العكرشة المجاور للمنطقة، وانسداد خطوط الصرف العشوائية بالمنطقة، الأمر الذى أدى إلى إصابة عشرات الأطفال وكبار السن بالأمراض الصدرية، جراء استنشاقهم الروائح الكريهة الناتجة عن مياه الصرف، فضلا عن انتشار البعوض والحشرات فى المنطقة.

ووجه أهالى "النبراوى" كثيرا من الاستغاثات والمناشدات لمسؤولى محافظة القليوبية، إلا أن حجم الكارثة فى المنطقة تخطى ما هو أكبر من سيارة الكسح، ولم يُكلّف أى مسؤول بالقليوبية نفسه بالنزول لتفقد المنطقة والوقوف على حجم الكارثة بها، والبدء فى وضع حلول عاجلة لإنقاذ المنطقة من انهيار المنازل فوق رؤوس أصحابها.

وقال أحد أهالى المنطقة: "بقالنا سنين بنعانى بسبب عدم توصيل خدمة الصرف الصحى الحكومى لمنطقة النبراوى، ومفيش مسؤول حاسس بينا، والمنطقة سكانها أكثر من 40 ألف نسمة، وعايشة على شبكة صرف عشوائية منشأة بالجهود الذاتية من أكتر من 30 سنة، وهو ما يؤدى إلى طفح مياه الصرف بين حين وآخر، نظرا لتهالك الشبكة وارتفاع منسوب المياه فى مصرف العكرشة".

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الصرف فى شوارع القرية

 

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مياه الصرف فى الشارع

 

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اخبار القليوبية

اخبار مصر

مصرف العكرشة

قرية النبراوى

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