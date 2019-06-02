أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة: أردوغان ونظام الملالى والنظام القطرى أعداء الأمة

كتب أحمد عرفة

شن الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى، أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، هجوما عنيفا على تركيا وقطر وإيران، مشيرا إلى أن هؤلاء الدول هم أعداء الأمة.

وقال الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": للأسف الشديد تركيا تعترف بسرقة قطع من الحجر الأسود من الكعبة المشرفة.

وأوضح أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، أن هؤلاء هم حلفاء تنظيم الحمدين الإرهابي الذين يحاولون هم وعمتهم غير الشريفه تسييس الحج وتدويل الحرمين، فالله ثم والله ثم والله أن اردوغان ونظام الملالي في إيران ونظام قطر الحالي أعداء للأمة .