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أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة: أردوغان ونظام الملالى والنظام القطرى أعداء الأمة

الأحد، 02 يونيو 2019 06:20 م
أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة: أردوغان ونظام الملالى والنظام القطرى أعداء الأمة الشيخ فهد بن عبد الله ال ثانى
كتب أحمد عرفة

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شن الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى، أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، هجوما عنيفا على تركيا وقطر وإيران، مشيرا إلى أن هؤلاء الدول هم أعداء الأمة.

وقال الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": للأسف الشديد تركيا تعترف بسرقة قطع من الحجر الأسود من الكعبة المشرفة.

وأوضح أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، أن هؤلاء هم حلفاء تنظيم الحمدين الإرهابي الذين يحاولون هم وعمتهم غير الشريفه تسييس الحج وتدويل الحرمين، فالله ثم والله ثم والله أن اردوغان ونظام الملالي في إيران ونظام قطر الحالي أعداء للأمة .

 

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اخبار العالم

قطر

تميم بن حمد

الشيخ فهد بن عبد الله ال ثانى

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