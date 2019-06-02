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أبرز ما حدث فى 28 رمضان.. وفد من ثقيف يعلنون إسلامهم وولائهم للمسلمين

الأحد، 02 يونيو 2019 11:01 ص
أبرز ما حدث فى 28 رمضان.. وفد من ثقيف يعلنون إسلامهم وولائهم للمسلمين حدث فى رمضان
كتب لؤى على

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شهر رمضان شهر الخير والبركات، نتناول طوال هذا الشهر الفضيل أبرز الأحداث التاريخية والإسلامية التى وقعت فى كل يوم من أيام. 
 
 
1. 4 هـ - الرسول محمد يتزوج بالسيدة زينب بنت خزيمة بن الحارث التي لقبت بأم المساكين.
 
2. 9 هـ - قدوم وفد من ثقيف إلى الرسول محمد حيث أعلنوا إسلامهم وولائهم للمسلمين في المدينة المنورة.
 
3. 92 هـ - نشوب معركة شذونة أو وادي لكة بين المسلمين بقيادة طارق بن زياد والقوط الغربيين بقيادة لذريق، وكان النصر فيها حليف المسلمين، وقد هيأ هذا النصر أن يدخل الإسلام إلى أيبيريا، وأن تظل دولة مسلمة ثمانية قرون.
 
4. 386 هـ - مبايعة الحاكم بأمر الله الفاطمي بالخلافة بعد موت أبيه العزيز بالله.
 
 
 

حدث فى رمضان

حدث فى 28 رمضان

المدينة المنورة

الحاكم بامر الله

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