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FDA توافق على حقن لعلاج مرض السكر للأطفال من عمر 10 سنوات فما فوق

الأربعاء، 19 يونيو 2019 11:00 م
FDA توافق على حقن لعلاج مرض السكر للأطفال من عمر 10 سنوات فما فوق مرض السكر
كتب بيتر إبراهيم

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اعتمدت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية “FDA” حقن Victoza  التى تحتوى على المادة الفعالة (liraglutide) الآن لعلاج مرض السكري من النوع 2 في الأطفال من عمر 10 سنوات فما فوق.

وتمت الموافقة على علاج داء السكري من النوع 2 “Victoza” لدى البالغين في عام 2010، ويعتبر أول دواء من غير الأنسولين يتم اعتماده لعلاج داء السكري من النوع 2 لدى الأطفال.

وتنص التعليمات الموجودة فى حقن Victoza على أن الحقن ليس بديلاً عن الأنسولين ولا يُشار إليها للمرضى مع مرض السكري من النوع 1 أو الذين يعانون من الحماض الكيتوني السكري، بل للنوع الثانى من مرض السكر.

ويجب أن تبدأ جرعة Victoza عند الأطفال من 0.6 مجم يوميًا لمدة أسبوع على الأقل.

وتشير المعلومات التي تحددها الشركة المصنعة إلى أنه في حالة الحاجة إلى تحكم إضافي في نسبة السكر في الدم، يجب زيادة الجرعة إلى 1.2 مجم يوميًا، ثم إلى 1.8 مجم يوميًا بعد أسبوع واحد على الأقل من العلاج بجرعة يومية قدرها 1.2 مجم إذا كانت هناك حاجة إلى تحكم إضافي.

واستندت الموافقة على“Victoza”  في الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 سنوات وما فوق على العديد من التجارب التي تسيطر عليها في الأطفال.

وفي تجربة 134 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 10 سنوات وما فوق، في فترة متابعة مدتها 26 أسبوعًا، انخفضت مستويات HbA1c إلى أقل من 7% لحوالي 64% من الأطفال الذين عولجوا بفيكتوزا مقارنة بـ37% من الأطفال الذين عولجوا بالعلاج الوهمي.

ووجد الباحثون نتائج مماثلة عندما كان المرضى يتعاطون الأنسولين في وقت واحد.


مرض السكر

اسكر من النوع الأول

السكر من النوع الثانى

علاج السكر

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