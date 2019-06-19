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75% ارتفاعا بصادرات مصر إلى تنزانيا لتسجيل 42 مليون دولار خلال 2018

الأربعاء، 19 يونيو 2019 01:22 م
75% ارتفاعا بصادرات مصر إلى تنزانيا لتسجيل 42 مليون دولار خلال 2018 صادرات _ أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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قام مكتب التمثيل التجاري في العاصمة التنزانية دار السلام، برئاسة السكرتير التجاري محمد عبد المجيد حمدنا الله، في الترتيب والإعداد لبعثة ترويجية إلى تنزانيا لعدد من الشركات المصرية الأعضاء بالمجلس التصديرية للصناعات الهندسية، وذلك خلال الفترة 16-20 يونيو 2019، وبالتعاون مع جمعية المصدرين المصريين Expolink.
 
وقام المكتب التجاري في دار السلام بإجراء اتصالات مكثفة مع كبريات الشركات ورجال الأعمال التنزانيين لحثهم على المشاركة باللقاءات الثنائية الجاري عقدها مع الشركات المصرية المشاركة بالبعثة. 
 
كما قام المكتب بموافاة الجمعية بقوائم بيانات الشركات التنزانية المستوردة للصناعات الهندسية ومعلومات حول الجمارك والضرائب في السوق التنزاني، بالإضافة إلى المشاركة في تنظيم عدد من الزيارات الميدانية لمنافذ بيع السلع الهندسية بتنزانيا وترتيب اجتماعات أعضاء البعثة المصرية مع عدد من الجهات الحكومية التنزانية المعنية بالتجارة والاستثمار.
 
وأسفرت هذه الجهود عقد نحو 87 لقاء عمل للشركات المصرية مع نظيرتها التنزانية، حيث لاقت المنتجات المصرية من الصناعات الهندسية رواجا لدى المستوردين التنزانيين، ومن أهم السلع التي تروج لها هذه البعثة، كل من: الأواني المنزلية، لمبات الإضاءة، معدات المطابخ لأغراض تجهيز الفنادق، الحوائط سابقة التجهيز، ماكينات الحصاد والفرز الزراعي، المحولات الكهربائية ونظم التبريد للأغراض الصناعية.
 
وتجدر الإشارة إلى أن نشاط المكتب التجاري في تنزانيا على مدار العام السابق قد ساهم في زيادة الصادرات المصرية، حيث بلغت 42 مليون دولار عام 2018 مقارنة 24 مليون دولار عام 2017 أي بنسبة زيادة قدرها 75%، وهي أعلى نسبة زيادة طرأت على حجم الصادرات المصرية إلى تنزانيا منذ أكثر من 5 سنوات. 
 
وشهدت 2018 دخول عدد من بنود الصادرات المصرية الجديدة الى السوق التنزانية التي لم تكن موجودة في عام 2017 وأهمها المبيدات المكافحة القوارض بقيمة صادرات 533 ألف دولار، الحديد والصلب بقيمة 506 ألف دولار، المباني سابقة التجهيز بقيمة 931 ألف دولار، الأسلاك من مسبوكات الحديد والصلب بقيمة 706 ألف دولار.
 
وتأتي الزيادة الملحوظة في حجم الصادرات المصرية إلى تنزانيا، انعكاسا لما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين من تقارب، خاصة بعد الزيارة التي قام بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تنزانيا استجابة لدعوة نظيره الرئيس التنزاني في أغسطس 2017.
 
 
 
 

التمثيل التجاري

صادرات مصر

تنزانيا

صادرات مصر لافريقيا

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