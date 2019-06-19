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6 مواد يتم نقلها عن طريق الدم.. تعرف عليها

الأربعاء، 19 يونيو 2019 09:30 ص
6 مواد يتم نقلها عن طريق الدم.. تعرف عليها العناصر التى ينقلها الدم فى الجسم - أرشيفية
كتبت إيناس البنا

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الدم هو سائل الجسم الحيوى وهو أكثر سمكا من الماء، ويكون لزجا بعض الشيء، وتبلغ درجة حرارة الدم في الجسم 38 درجة مئوية، أى حوالى درجة واحدة أعلى من درجة حرارة الجسم.

يعتمد مقدار الدم لديك وفقا لتقرير موقع "ncbi" على حجمك ووزنك، فمثلا الرجل الذى يزن حوالى 70 كجم لديه حوالى 5 إلى 6 لترات من الدم في جسمه.

ينقل الدم عناصر فى الجسم مهمة وهى الأكسجين وثاني أكسيد الكربون والمواد المغذية والماء والهرمونات والحرارة، يتم نقل النفايات إلى الكبد والكلى، والتى تزيل السموم من الدم، ثم يتم نقل اليوريا من الكبد إلى الكليتين.

يتم نقل الأكسجين إلى الأعضاء للحفاظ على صحتهم، فى حين يتم إعادة ثاني أكسيد الكربون إلى القلب والرئتين، ويتم نقل العناصر الغذائية المستخلصة من الهضم مثل الفيتامينات والمعادن، إلى مختلف الأجهزة التي تحتاجها.

ويتم نقل الهرمونات إلى المناطق التي يحتاجون إليها من الأماكن التى يصنعونها، ويتم نقل الحرارة إلى أماكن مثل الجلد للحفاظ على الجسم في درجة الحرارة الصحيحة.

العناصر التى ينقلها الدم فى الجسم
العناصر التى ينقلها الدم فى الجسم

وظائف الدم فى الجسم

يساعد الدم في الحفاظ على توازن بعض قيم الجسم، على سبيل المثال يتأكد من الحفاظ على درجة حرارة الجسم الصحيحة، ويتم ذلك من خلال بلازما الدم، والتي يمكن أن تمتص أو تطلق الحرارة، وكذلك من خلال السرعة التي يتدفق بها الدم.

فعندما تتوسع الأوعية الدموية يتدفق الدم ببطء أكبر ويؤدي ذلك إلى فقد الحرارة، وعندما تكون درجة حرارة البيئة منخفضة، يمكن أن تنقبض الأوعية الدموية، بحيث يتم فقد أقل قدر ممكن من الحرارة، ويتم الاحتفاظ بما يسمى قيمة الرقم الهيدروجيني للدم في مستوى مثالي للجسم، حيث تشير  قيمة الرقم الهيدروجيني عن مدى حموضة أو قلوية السائل، وقيمة الرقم الهيدروجيني ثابتة مهمة جداً للوظائف الجسدية.


وظيفة الدم

الاكسجين

ثانى اكسيد الكربون

انقباض الاوعية الدموية

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