5 معلومات عن معدلات تنفيذ المشروع القومى لتوصيل الغاز للمنازل

كتبت -مروة الغول

تواصل وزارة البترول والثروة المعدنية متابعة الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل والذى يعد من أهم المشروعات القومية وذلك من أجل تحقيق وفر فى استهلاك البوتاجاز محلياً وتقليل معدلات الاستيراد من الخارج وتوفير العملة الصعبة وفيما يلى أهم المعلومات عن المشروع القومى لتوصيل الغاز للمنازل والتى كانت كالتالى.

1- خلال الفترة من يوليه 2018 حتى بداية شهر يونيه الجارى بلغت معدلات التوصيل حوالى مليون و176 الف وحدة سكنية.

2-تصل معدلات توصيل الغاز الطبيعى إلى المنازل لحوالى مليون و210 آلاف وحدة سكنية نهاية يونيو الجارى.

3- حققت معدلات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل الخطة المستهدفة والمقدرة بمليون و200 ألف وحدة سكنية.

4- العام الماضى أطلقت وزارة البترول والثروة المعدنية مبادرة للتقسيط الميسر لتكلفة توصيل الغاز للوحدات السكنية والتى تطبق على المدن والمناطق التى يدخلها الغاز لأول مرة.

5- ساهم التوسع فى توصيل الغاز الطبيعى للمنازل فى انخفاض استهلاك البوتاجاز بنسبة تزيد عن 7% خلال العام المالى الحالى.