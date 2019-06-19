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4 أسباب تجعل السبانخ تتربع على عرش الخضراوات الورقية

الأربعاء، 19 يونيو 2019 12:00 ص
4 أسباب تجعل السبانخ تتربع على عرش الخضراوات الورقية السبانخ
كتب بيتر إبراهيم

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أشارت الأبحاث إلى أن الخضراوات ذات الأوراق الخضراء الداكنة، مثل السبانخ تعتبر مهمة جداً للبشرة والشعر، وصحة العظام، وتوفيرالبروتين والحديد والفيتامينات والمعادن.

وفى هذا السياق، قدم الموقع الطبى الأمريكى :”OrganicFacts” 4 فوائد مذهلة للسبانخ يجعلها تتربع على عرش الخضراوات الورقية، وتشمل:

مرضى السكر:
تحتوى السبانخ على مادة مضادة للأكسدة المعروفة باسم حمض ألفا ليبويك، وقد ثبت أن هذه المادة تعمل على خفض مستويات الجلوكوز، وزيادة الحساسية للأنسولين ومنع تغيرات الأكسدة التى يسببها الإجهاد فى المرضى الذين يعانون من مرض السكرى.

وقد أظهرت الدراسات أن حمض الفاليبويك يخفض من مرض الاعتلال العصبى اللاإرادى لدى مرضى السكرى.

الوقاية من السرطان
السبانخ والخضروات الخضراء الأخرى تحتوى على مادة الكلوروفيل التى أظهرت أن تكون فعالة فى منع الآثار المسببة للسرطان من الأمينات الحلقية غير المتجانسة، التى تنشأ نتيجة شوى الأطعمة عند درجة حرارة عالية.

خفض ضغط الدم:
تحتوى السبانخ على مستويات عالية من البوتاسيوم الذى يقوم بدوره فى نفى آثار الصوديوم فى الجسم فمن المستحسن تناول السبانخ لمرضى ارتفاع ضغط الدم.

صحة العظام وقلة الكسور:
تحتوى السبانخ على كمية كبيرة من فيتامين "K" الذى بدوره يحسن من امتصاص الكالسيوم فى العظام ويحافظ على عدم كسرها بسهولة.

 

 


السبانخ

فوائد السبانخ

السبانخ تقى من الأمراض

علاج الامراض بالسبانخ

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