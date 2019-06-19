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1.6 مليار جنيه صادرات شركات القابضة الكيماوية العام الجارى

الأربعاء، 19 يونيو 2019 07:00 ص
1.6 مليار جنيه صادرات شركات القابضة الكيماوية العام الجارى وليد محمد الرشيد نائب رئيس القابضة الكيماوية
كتب عبد الحليم سالم

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قال وليد محمد الرشيد، نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إن صادرات الشركات التابعة خلال العام المالى الجارى، بلغت نحو 1.6 مليار جنيه، مقابل 1.32 مليار جنيه العام المالى الماضى، ومن أبرز الشركات المصدرة الدلتا للأسمدة والنصر للأسمدة وكيما.

وأضاف وليد الرشيد لـ"اليوم السابع" أن الشركة القابضة منفصلة، ستحقق نحو 2 مليار جنيه إيرادات العام المالى الجارى، ونحو 687 مليون جنيه أرباحا مقابل 501 مليون جنيه العام المالى الماضى، مؤكدا أن مجلس الإدارة رئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى يسعى لضمان نمو سنوى لا يقل عن 30% سواء للشركة القبضة أو للشركات التابعة.


القابضة الكيماوية

وليد الرشيد

صادرات القابضة الكيماوية

قطاع الاعمال العام

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