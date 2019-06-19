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‏وزارة قطاع الأعمال العام تنظم مؤتمر "جسور التجارة الخارجية 2 يوليو المقبل

الأربعاء، 19 يونيو 2019 11:33 ص
‏وزارة قطاع الأعمال العام تنظم مؤتمر "جسور التجارة الخارجية 2 يوليو المقبل قارة أفريقيا
كتب عبد الحليم سالم

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تنظم وزارة قطاع الأعمال العام والشركة القابضة للنقل البحري والبري بالتعاون مع الشركة القابضة للتأمين مؤتمرا للمتعاملين في التجارة الخارجية تحت عنوان "جسور التجارة الخارجية لأسواق شرق ووسط إفريقيا"، وذلك يوم الثلاثاء الموافق الثاني من يوليو المقبل.
 
وذلك فى إطار اهتمام الدولة المصرية بتعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي مع القارة الإفريقية، وفي ضوء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي للعام 2019.
 
وخلال المؤتمر، تعلن الوزارة إطلاق سلسلة من خدمات النقل واللوجستيات التي توفرها الشركات التابعة لها في مجالات النقل البحري والبري والتجميع والشحن والتخليص وإدارة المخازن والمراكز اللوجستية والتأمين والتسويق لفتح أسواق جديدة ودعم وتعزيز حركة التجارة البينية بين مصر وإفريقيا. 
 
كما سيتم خلال المؤتمر الإعلان عن جسر بحري بين ميناء العين السخنة وشرق إفريقيا بسعر منافس للشحن البحري بداية من أكتوبر المقبل على أن تكتمل باقي خدمات الجسر في  أبريل 2020.
 
ويشار إلى أن المؤتمر يعقد بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وبالشراكة مع جمعية المصدرين المصريين (إكسبولينك) والاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات والعديد من المجالس التصديرية وجمعيات رجال الأعمال.
 
 

وزارة قطاع الاعمال العام

مؤتمر جسور التجارة

أفريقيا

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