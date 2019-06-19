‎ضبط أحد مسؤلى الإدارة الهندسية فى طوخ لإصدار تراخيص وهمية

القليوبية نيفين طه

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على أحد مسئولى الإدارة الهندسية بمجلس مدينة طوخ بمحافظة القليوبية وأصدرت النيابة العامة أمر ضبط وإحضار لأخر بسبب التلاعب فى إصدار تراخيص بناء مزورة بتوقيعات وهمية.

وكان محمد خيرى رئيس مجلس مدينة طوخ قد لاحظ وجود تلاعب فى بعض تراخيص البناء، وقرر إحالة الأمر للشئون القانونية التى قررت إحالة الواقعة إلى النيابة العامة التى أثبت وجود التلاعب فى إصدار تراخيص بناء مزورة بتوقيعات وهمية أمرت بإلقاء القبض على أحد مسئولى الادارة الهندسية وأمرت بضبط وإحضار آخر.