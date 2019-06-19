وفد وزارة الزراعة يزور مزرعة زيتون معهد الأبحاث بمراكش

كتب عز النوبى

على هامش مشاركته في اجتماعات أعضاء الجمعية العمومية للمجلس الدولي للزيتون المنعقدة حاليا بمدينة مراكش المغربية، قام وفد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى يرافقه السفير أشرف ابراهيم سفير مصر فى المغرب والدكتور عادل خيرت رئيس المجلس المصري للزيتون والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بزيارة لمزرعة أبحاث الزيتون التابعة للمعهد الوطني للبحث الزراعي بمراكش.

وقال وفد وزارة الزراعة، إن هذه المزرعة تعتبر من المزارع المعتمدة لحفظ الأصول الوراثية لأصناف الزيتون التي تم تجميعها من حوالي 14 دولة بما فيها مصر، وبها مايقرب من 11 صنف من أصناف الزيتون المصري المتفوقة في الإنتاج من اهمها صنف السلام وحامض ومراقي وعجيزي وابو منقار وسبحاوي وكايرو 7.

وأضاف وفد الزراعة والوفد المرافق له تفقدوا جنبات المزرعة ودارات نقاشات واستفسارات حول أهم المشاكل التي تواجه قطاع الزيتون بشكل عام في المغرب خاصة بمنطقة مراكش.

ويذكر أن وفد وزارة الزراعة يرأس حاليا المجلس الدولي للزيتون وقام صباح اليوم بإلقاء كلمة مصر امام اجتماعات المجلس واستعرض فيها مستقبل الاستثمار في مجال زراعة الزيتون.