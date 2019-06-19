سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 19 يونيو 2019 01:46 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

وزير الخارجية التونسى يطلع على أنشطة الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان

الأربعاء، 19 يونيو 2019 01:01 ص
وزير الخارجية التونسى يطلع على أنشطة الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوى - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوى، الثلاثاء، بمقر الوزارة كلا من الرئيس الشرفى للشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان كمال الجندوبى ومديرة مكتبها بتونس ليليا الرباعى.

واطلع الوزير - خلال اللقاء - على أنشطة المنظمة وبرامج عملها خلال الفترة القادمة واستعداداتها للاحتفال بالذكرى العشرين لإنشائها ولعقد مجلسها التنفيذى، وتلقى الوزير، فى هذا الإطار، دعوة لافتتاح أعمال "المؤتمر الوطنى لاختتام مشروع الحوار الثلاثى المجتمع المدنى - تونس - الاتحاد الأوروبى" الذى سينعقد يوم الجمعة القادم فى تونس.

ونوه الوزير بحيوية المجتمع المدنى فى تونس وبدوره الهام فى دعم مسار حقوق الإنسان، مثمنًا حرص المنظمة على دعم العلاقات بين تونس والاتحاد الأوروبى وفى صياغة رؤيته الخاصة لمستقبل الشراكة مع الجانب الأوروبى خلال الفترة القادمة وفق مقاربته الحقوقية الخاصة، لافتًا إلى أن تونس دعت إلى التفكير فى وضع مقاربة جديدة لتطوير العلاقة الاستراتيجية بين الطرفين بعد عام 2020.

كما أكد وزير الخارجية حرص تونس على المضى فى مسار تكريس الديمقراطية وتعزيز منظومة حقوق الانسان التى اقرها الدستور التونسى، مذكرًا بالإجراءات والقرارات التى تم اتخاذها خلال الفترة الأخيرة فى هذا المجال ومنها قانون القضاء على العنف ضدّ المرأة.

 


وزير الخارجية التونسى

الشبكة الاورومتوسطية لحقوق الانسان

الاتحاد الاوروبى

العنف ضد المراة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير الخارجية التونسى يزور نيويورك لحضور التصويت على أعضاء مجلس الأمن

الأربعاء، 05 يونيو 2019 02:09 م

وزير الخارجية التونسى يبحث مع السفير الأمريكى العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة

الإثنين، 03 يونيو 2019 06:29 م

وزير الخارجية التونسى يبحث مع نائب رئيس البرلمان الكورى تعزيز علاقات البلدين

الإثنين، 27 مايو 2019 10:00 م

وزير الخارجية التونسى يبحث مع نظيرته النرويجية توطيد آواصر الصداقة

الثلاثاء، 21 مايو 2019 08:28 م

وزير الخارجية التونسي يبحث مع سفيري فرنسا بتونس وليبيا تطورات الأزمة الليبية

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 02:03 ص

وزير الخارجية التونسى يؤكد ضرورة تعزيز علاقات التعاون بين العالم العربى وروسيا

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 04:38 م

وزير الخارجية التونسى يؤكد أنه لا حل عسكرى للأزمة فى ليبيا

الأربعاء، 10 أبريل 2019 04:09 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"الخسيس المهووس".. قيادات البرلمان والأحزاب يردون على تطاولات أردوغان.. متحدث النواب يعلن رفضها.. والوكيل: ديكتاتور أحمق.. وأحزاب "الوفد" و"مستقبل وطن" و"المصريين الأحرار" تطالب بمحاكمته دولياً

"الخسيس المهووس".. قيادات البرلمان والأحزاب يردون على تطاولات أردوغان.. متحدث النواب يعلن رفضها.. والوكيل: ديكتاتور أحمق.. وأحزاب "الوفد" و"مستقبل وطن" و"المصريين الأحرار" تطالب بمحاكمته دولياً

20 صورة تظهر استعدادات العاصمة لاستقبال بطولة أمم افريقيا

20 صورة تظهر استعدادات العاصمة لاستقبال بطولة أمم افريقيا

تعرف على محاور الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى

تعرف على محاور الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

هانى أبو ريدة يكشف فى حواره مع اليوم السابع غدا: انتظروا بطولة عالمية

هانى أبو ريدة يكشف فى حواره مع اليوم السابع غدا: انتظروا بطولة عالمية

موجز 6.. فتح التقدم إلكترونيا لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائى الأزهرى

موجز 6.. فتح التقدم إلكترونيا لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائى الأزهرى

الجمارك: رفع درجات الاستعداد بجميع المنافذ لاستقبال وفود كأس الأمم الأفريقية

الجمارك: رفع درجات الاستعداد بجميع المنافذ لاستقبال وفود كأس الأمم الأفريقية

الإفتاء: يحق للخاطب استرداد شبكته بعد فسخ الخطوبة حتى وإن كان الأمر من جانبه

الإفتاء: يحق للخاطب استرداد شبكته بعد فسخ الخطوبة حتى وإن كان الأمر من جانبه

التعليم تتيح استمارة التقدم لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا الكترونيا

التعليم تتيح استمارة التقدم لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا الكترونيا

هل يشعر الميت بزيارة أقاربه ويرد عليهم السلام؟ .. أستاذ شريعة: قضية غيبية والعلم بها لا ينفع والجهل بها لايضر .. عضو كبار العلماء: الميت يسمع كلام الحى .. والإفتاء: الميت يعرف من يسلم عليه ويرد السلام

هل يشعر الميت بزيارة أقاربه ويرد عليهم السلام؟ .. أستاذ شريعة: قضية غيبية والعلم بها لا ينفع والجهل بها لايضر .. عضو كبار العلماء: الميت يسمع كلام الحى .. والإفتاء: الميت يعرف من يسلم عليه ويرد السلام

الأجهزة الأمنية تنجح فى إعادة طفل مختطف إلى أسرته.. زغاريد وسجود شكر فى استقبال الرضيع بعد تحريره.. ووالد الطفل يشكر رجال الشرطة: بذلوا مجهودا كبيرا لعودة ابنى.. والمتهمة: خطفته من "القصر العينى" خوفا من الطلاق

الأجهزة الأمنية تنجح فى إعادة طفل مختطف إلى أسرته.. زغاريد وسجود شكر فى استقبال الرضيع بعد تحريره.. ووالد الطفل يشكر رجال الشرطة: بذلوا مجهودا كبيرا لعودة ابنى.. والمتهمة: خطفته من "القصر العينى" خوفا من الطلاق

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة