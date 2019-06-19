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وزارة الهجرة تطلق العدد السادس من مجلة "مصر معاك" للتواصل مع المصريين بالخارج

الأربعاء، 19 يونيو 2019 12:41 م
وزارة الهجرة تطلق العدد السادس من مجلة "مصر معاك" للتواصل مع المصريين بالخارج مجلة مصر معاك - أرشيفية
كتب محمود راغب

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أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، العدد السادس من المجلة الشهرية للوزارة بعنوان "مصر معاك"، التى أصبحت أداة إلكترونية جديدة ضمن أدوات الوزارة للتواصل مع المصريين بالخارج، لنقل ما يحدث على أرض الوطن، واستعراض جهود الوزارة على نحو شهرى.

وأشارت الوزارة إلى تلقيها مقترحات ومشاركات المواطنين بالخارج للنشر فى صفحات المجلة حتى تكون صوتًا للجاليات المصرية المغتربة.

وتضم المجلة، فى عددها الجديد، الكثير من الأخبار عن الوزارة وأحدث أنشطتها وفعالياتها، وعددًا من الأبواب التى تعكس روح الوطن وأهمية المشاركة فى بنائه، وكذلك ربط أبناء مصر فى الخارج بالأجواء والعادات المصرية الأصيلة خلال عيد الفطر المبارك، فضلاً عن استعراض حلول بعض الشكاوى الواردة من مواطنينا خارج مصر.

لقراءة المجلة:
http://cutt.us/XrYYf



 


الهجره

المصريين فى الخارج

ابناء المصريين فى الخارج

مصر معاك

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