وزارة التخطيط: اختفاء الصحافة الورقية خلال 4 سنوات.. فيديو

كتب محمد شرقاوى

قالت الدكتورة ندى مسعود، مستشار وزير التخطيط، إنه من المتوقع أن تختفي 50% من الوظائف الحالية خلال 4 سنوات، في ظل التطورات الناجمة عن الثورة الصناعية الرابعة.

وتابعت مسعود خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «الوظائف التي ستختفي مرتبطة بالعلوم الاجتماعية والإنسانية، ومن بينها الصحافة الورقية وأنشطة والسكرتارية والمحاسبة وبعض الأنشطة البنكية، ووظائف بقطاع التأمين».

وأضافت، من المتوقع أيضا ظهور وظائف جديدة في مجالات البرمجة، والهندسة الحيوية»، مشيرة إلى أن نظام التعليم الجديد يتواكب مع التطورات التكنولوجية، موضحة: أن الهيئة القومية للتدريب، يقوم بتدريب كافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة استعدادا للتطورات التكنولوجية المتوقع حدوثها الفترة المقبلة.