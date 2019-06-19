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وزارة البترول تطلق مبادرة للتبرع بالدم بحقول العمل

الأربعاء، 19 يونيو 2019 02:59 م
وزارة البترول تطلق مبادرة للتبرع بالدم بحقول العمل حقول بترول - صورة أرشيفية
كتبت - مروة الغول

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أطلقت وزارة البترول مبادرة للتبرع بالدم بالشركات والمواقع البترولية الإنتاجية المختلفة وشركات البترول الأجنبية العاملة في مصر، حيث بادر مسئول وزارة  البترول والثروة المعدنية بالتبرع كقدوة للعاملين بالقطاع على المشاركة في هذه الحملة فى إطار تعظيم دور قطاع البترول في المشاركة الوطنية والمجتمعية .
 
وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية، إن هذه المبادرة تُعد الأولي من نوعها التى يتم التنسيق فيها على مستوى قطاع البترول، وأنه تم على مدار الشهريين الماضيين العمل بشكل مكثف مع وزارة الصحة ممثلة في المركز القومي لنقل الدم لوضع خطط متكاملة لتنفيذ هذه الحملة ونجاحها، مشيره إلى أنه سيتم توفير سيارات نقل الدم داخل المقرات الرئيسية للشركات والحقول .
 
وحثت وزارة البترول العاملين بالقطاع بالمشاركة في هذه المبادرة كواجب وطنى ومساعدة المحتاجين لنقل دم، فضلاً عن الفائدة الصحية التي تعود على الشخص المتبرع بالدم .
 
ومن جانبها أشادت نهاد محمد مسعد مدير مراكز خدمات نقل الدم القومية بوزارة الصحة بالمبادرة التي أطلقتها وزارة البترول للتبرع بالدم والتنظيم المتميز بالتعاون مع الوزارة والشركات التابعة لها، وتشجيع الوزارة للعاملين وحثهم على المشاركة في هذه المبادرة، متمنية أن تحذو باقى وزارات الدولة المشاركة في مثل هذه المبادرة لنشر ثقافة التبرع بالدم بين المواطنين.

مصر

البترول

وزارة البترول

حقول البترول

التبرع بالدم

شركات البترول

مبادرة التبرع بالدم

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